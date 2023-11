Se avete la necessità di acquistare un localizzatore GPS per la vostra auto, con un’applicazione apposita che faccia anche da antifurto, abbiamo il prodotto che fa per voi.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo un localizzatore GPS a poco più di 15 euro con la possibilità di aggiungere anche un coupon sconto del 50%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Localizzatore GPS a soli 7 euro su Amazon

Il dispositivo ha una scheda SIM globale integrata, quindi non è necessario acquistare una scheda SIM. Si tratta di un’azienda specializzata in dispositivi di localizzazione GPS e piattaforme di utilizzo. Il costo mensile è di 8.99 euro, mentre il prezzo medio mensile per il piano annuale prepagato a lungo termine è di 4.99 euro.

Il tracker ha una batteria da 6000 mAh, che supera di gran lunga la durata della batteria di altri concorrenti e non è necessario spendere soldi extra per gli accessori della batteria. Tieni traccia di auto, veicoli, camion, bambini, motociclette, ATV, barche, droni, bambini, adolescenti, coniugi, animali domestici, borse, bagagli, anziani, morbo di Alzheimer, autismo, dispositivi, strumenti, dipendenti, beni aziendali, flotta e oggetti di valore.

Dispone di una tecnologia GPS precisa, ricevi avvisi in tempo reale quando il localizzatore attraversa geofence o aree designate. Personalizza gli avvisi di velocità. Crea report di dati e cronologia che acquisiscono informazioni preziose sul tuo tracker, come percorso, velocità e timestamp. Il localizzatore GPS è facile da usare, il dispositivo è precaricato e pronto per l’uso appena estratto dalla confezione. Il dispositivo viene fornito con l’app per smartphone “TrackerOne”. I pagamenti anticipati a lungo termine sono in media di 4,99 euro al mese. Seguite questo link per pagarlo solamente 7 euro.