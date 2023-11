In arrivo in tutto il mondo ufficialmente il nuovo modelli di punta di casa OnePlus, stiamo parlando del numero 12 che porterà con se numerose novità tra cui il nuovo e attesissimo Snapdragon 8 gen 3, il nuovissimo SoC di casa Snapdragon che venterà un’architettura tutta nuova, un nuovo processo produttivo e soprattutto sarà il primo chip AI onboard ready, dunque consentirà una profonda integrazione dell’IA negli smartphone che lo montano, di seguito le specifiche:

Processo produttivo: 4nm

Cores:

prime (Cortex X4 a 3,3 GHz)

5 core performance (cortex A720s, due a 2 GHz e tre a 3,2 GHz)

2 core di efficienza (Cortex A520 a 2 GHz)

Supporto RAM LPDDR5x fino a 4.800 MHz fino a 24 GB

Supporto Quick Charge 5

Disintegrato AnTuTu

Il nuovo OnePlus è stato in grado letteralmente di annientare il benchmark AnTuTu, ha infatti totalizzato oltre 2 milioni di punti, pensate che lo Snapdragon Gen 1 si fermava a meno di un milione, mentre su Geekbench 6.2.0 per Android ha totalizzato 2.169 punti in Single Core e 6.501 punti in Multi Core, si tratta di un risultato in linea con quanto visto con i precedenti modelli che montano la stessa CPU, gli unici che potrebbero spingersi oltre forse saranno quelli della serie Galaxy grazie alla partnership con Samsung che porta Snapdragon a produrre i “chip for galaxy”.

Non rimane che attendere il suo arrivo, ricordiamo che OnePlus 12 monterà un display LTPO con diagonale da 6,82 pollici prodotto da BOE (modello Oriental X1), sensore fotografico da 50 megapixel e una batteria da 5400mAh, con ricarica rapida fino a 100W cablata e 50W wireless.