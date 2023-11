La famosa azienda americana Apple fa un annuncio non troppo positivo per tutti i nuovi clienti interessati ad attivare uno dei tanti servizi della grande mela.

A partire dal 25 Ottobre 2023, è stato annunciato un aumento ufficiale degli abbonamenti di alcune applicazioni. Parliamo di Apple TV, Arcade ed i pacchetti di Apple One.

Come già detto, Si tratta di un aumento che riguarderà esclusivamente i nuovi utenti, mentre quelli già abbonati ai suddetti servizi potranno continuare a usufruirne normalmente e allo stesso prezzo tariffario di sempre.

Ma vediamo meglio in cosa consistono questi aumenti e cosa include ogni servizio scelto

Aumenti per i servizi di Apple TV, Arcade e i pacchetti One

Apple TV . Si tratta di un servizio streaming che consente l’accesso ai prodotti originali Apple e ad un catalogo vastissimo di: serie TV, film, commedie, programmi per bambini, documentari e molto altro ancora. L’applicazione consente di accedere a nuovi prodotti ogni settimana. Tuttavia, il prezzo di abbonamento prima di 6,99 euro al mese, adesso è accessibile al costo di 9,99 euro al mese, con una prova gratuita di 7 giorni .

Apple Arcade . Con la versione Arcade, gli utenti avranno la possibilità di accedere ad un catalogo vastissimo di più di più di 200 giochi , senza pubblicità e alcuni acquistabili anche in app. Il prezzo del servizio prima era di 4,99 euro al mese, ora è attivabile invece a 6,99 euro al mese, con il primo mese di prova gratuito.

Apple One. Quest’ultimo, presenta tre diversi piani di abbonamento:

– Individuale. Comprensivo di iCloud, 50 GB, TV, musica e giochi. Ora al prezzo di 19,95 euro al mese, anziché di 16,95 euro al mese;

– Famiglia. Con iCloud, 200 GB, TV, musica e Arcade. Attivabile al costo di 25,95 euro al mese, anziché 22,95 euro al mese;

– Premium. Con iCloud, due terabyte, TV+, musica, giochi e fitness +. Al prezzo di 34,95 euro al mese, anziché 31,95 al mese.

In ogni caso, accedere a uno di questi tre pacchetti vi consentirà di risparmiare almeno il 35% in fattura, rispetto a quanto paghereste per attivare singolarmente tutti i servizi indicati.