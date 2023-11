Le numerose novità che Tim hai in serbo per i suoi vecchi e nuovi clienti non sono ancora finite. Dopo il concorso a premi per partecipare alla finale del talent show X Factor, l’operatore telefonico lancia una promozione completamente nuova.

Quest’ultima include i servizi di TimVision calcio e sport ma soprattutto l’accesso alle famose piattaforme DAZN e Infinity +.

Fino al 23 Novembre 2023, sarà possibile attivare i suddetti piani di abbonamento ad un prezzo super scontato e più che vantaggioso.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Tim Calcio&Sport: Ecco tutti i dettagli

La nuova offerta TIM prevede il pacchetto TimVision calcio e sport, inclusivo delle piattaforme DAZN ed Infinity +, attivabile al prezzo super scontato di 25,99 euro al mese.

La promozione è valida fino al 31 Dicembre 2023, per tutti i clienti TIM su rete fissa, mentre è valida fino al 27 Gennaio 2024, per tutti i clienti di rete mobile.

Al termine del periodo indicato, il servizio tornerà al precedente prezzo di abbonamento, ovvero a 30,99 euro al mese per sempre.

Con Timvision DAZN ed Infinity + avrete libero accesso alla visione dei principali eventi sportivi del momento. Tra cui, per citarne solamente alcuni:

Tutta la serie A;

La UEFA Europa League;

Le migliori partite della UEFA Conference League;

Tutto il calcio internazionale con LaLiga EA Sports;

Alcuni campionati di calcio femminile molto altro ancora.

Insomma, se siete appassionati del mondo del calcio e dello sport in generale non potete assolutamente perdere questa occasione.

Tuttavia, Per maggiori informazioni a riguardo vi consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale di Tim o di recarvi presso un negozio fisico autorizzato.