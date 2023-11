Sky, la principale piattaforma streaming a pagamento italiana, inizia il mese di Novembre con una grande novità.

Per tutti coloro che non sono riusciti ad usufruire dell’offerta Sky wi-fi, senza Sky tv, al prezzo scontatissimo di 24,90 euro al mese, sappiate che la promo è ritornata e a grande richiesta.

A partire dal 26 Ottobre fino al 19 Novembre 2023, tutti gli utenti avranno la possibilità di attivare la suddetta promozione al prezzo di 24,90 euro al mese, anziché 29,90 euro al mese, prezzo precedente.

Alla “Special Offer“, inoltre, è possibile aggiungere anche il servizio voce illimitato, disponibile gratuitamente per i primi 18 mesi, dopodiché accessibile con l’ aggiunta di soli 5 euro al mese al piano tariffario scelto.

Sky wifi: scegli la promo che fa per te !

In conclusione, coloro che sono interessati all’attivazione di Sky wi-fi senza Sky tv, potranno scegliere tra tre piani tariffari, ovvero:

Sky Wifi , con connessione internet in fibra ottica illimitata e chiamate al consumo e modem wifi hub incluso. Al prezzo di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi , dopodiché 29,90 euro per sempre, senza ulteriori modifiche di prezzo;

, con connessione internet in fibra ottica illimitata e chiamate al consumo e modem wifi hub incluso. Al prezzo di , dopodiché 29,90 euro per sempre, senza ulteriori modifiche di prezzo; Sky WiFi Plus , con connessione internet in fibra ottica illimitata, chiamate illimitate, per i primi 12 mesi gratuite e modem wifi hub incluso. Il tutto il prezzo di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, dopodiché 34,90 euro al mese;

, con connessione internet in fibra ottica illimitata, chiamate illimitate, per i primi 12 mesi gratuite e modem wifi hub incluso. Il tutto il prezzo di dopodiché 34,90 euro al mese; Sky wi-fi Ultra , con connessione illimitata per internet in fibra ottica, modem wi-fi hub, chiamate a consumo e rete Wi Fi Spot. Al prezzo di 27,90 euro al mese per i primi 12 mesi , dopodiché 32,90 euro al mese;

, con connessione illimitata per internet in fibra ottica, modem wi-fi hub, chiamate a consumo e rete Wi Fi Spot. Al prezzo di , dopodiché 32,90 euro al mese; Sky wi-fi Ultra Plus, con connessione internet illimitata in fibra, chiamate verso tutti illimitate, modem wi-fi hub incluso e rete mesh Wifi Spot. Il tutto al prezzo di 27,90 euro per i primi 12 mesi, poi 37,90 euro al mese.

Indipendentemente dall’offerta scelta, il costo di attivazione sarà di 29 euro, anche in questo caso si parla di un prezzo scontato (invece di 49 euro).

Tuttavia, per ulteriori informazioni a riguardo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale o di recarvi presso un negozio fisico autorizzato.