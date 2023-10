Telegram, l'AGGIORNAMENTO per le risposte ai messaggi è ottimo

Sono arrivate alcune grandi novità ultimamente su Telegram, applicazione di messaggistica istantanea che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Il famoso colosso è stato in grado di avvicinarsi per grandi tratti a WhatsApp e nei prossimi anni potrebbe essere addirittura in grado di superarla.

Con l’ultimo aggiornamento sono state tante le novità, e non riguardano solo ed esclusivamente la risoluzione di alcuni bug presenti nell’applicazione. Il team di sviluppo ha lavorato per gli utenti, portando a disposizione di tutti le risposte 2.0. Si tratta di un nuovo modo per rispondere agli utenti, sfruttando delle soluzioni che Telegram ha elaborato nel tempo.

Telegram: ecco le nuove risposte 2.0, come funzionano

Già dal 2015 è possibile rispondere su Telegram, ma questa volta c’era la necessità di migliorare tale aspetto. Ora gli utenti possono infatti citare le parti specifiche di un messaggio a cui rispondere.

È davvero molto semplice usare questa nuova funzionalità visto che bisognerà solo effettuare una pressione prolungata su quella parte specifica di testo alla quale si intende rispondere. Bisognerà quindi solo evidenziarla e premere l’opzione “Cita“.

Si potrà scegliere anche di rispondere in un’altra chat tenendo premuto sulla barra di risposta. Sono arrivate anche altre novità, come quando si inoltra un messaggio o si inserisce un link come risposta. Ci sono delle schede di navigazione che sono state aggiunte da Telegram tra le opzioni di inoltro, link e risposta.

Si può anche personalizzare l’anteprima del link: quando lo si inserisce in un messaggio, si può modificare l’aspetto che avrà mediante un menu ben preciso. Anche per quanto riguarda le nuove storie di Telegram c’è una novità, siccome si potranno mandare avanti e riavvolgere.