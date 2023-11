Il piumino è un capo di vestiario che a brevissimo torneremo ad indossare, dopo un’estate che sembrava essere interminabile, stiamo iniziando il passaggio verso la stagione invernale, e con essa sarà necessario pensare ai capi corretti. Tra questi possiamo sicuramente annoverare il piumino Columbia, un marchio iconico che finalmente può essere acquistato ad un prezzo assolutamente conveniente, grazie alla promozione di AMazon.

Con oltre 634 recensioni ed un punteggio medio di 4,3, il suddetto modello, parliamo del Powder Pass 3, rappresenta uno dei migliori da aggiungere al proprio armadio, sul mercato si può trovare in svariate colorazioni, attualmente in offerta è disponibile solamente in nero, ma nessuno vi vieta di collegarvi alla pagina dedicata (che trovate linkata poco sotto) per scoprire nel dettaglio quali sono gli altri in vendita.

Columbia, piumino in offerta del 42%

Il piumino Columbia viene commercializzato da parte dell’azienda ad un prezzo che supera i 100 euro, più precisamente parliamo di 120 euro, dal quale poi dobbiamo togliere il 42% di sconto applicato da Amazon, che lo porta ad una spesa finale che oggi si aggira attorno ai 69,99 euro (tutte le taglie disponibili in offerta).

Il giubbotto è imbottito con cappuccio, il taglio è dedicato principalmente ad un pubblico maschile, ed è realizzato con tessuto idro-repellente. Il materiale di costruzione è il giusto mix, considerando tutte le parti, tra Poliammide, Poliestere o Elastan; la chiusura è a cerniera, con protezione sul mento e maniche lunghe.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Le disponibilità delle taglie sono limitate, proprio per la grande richiesta potrebbero terminare prima del previsto, per questo motivo consigliamo caldamente di decidere il da farsi il prima possibile.