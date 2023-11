La smart TV non è più un prodotto per ricchi, o per persone particolarmente abbienti che possono investire grandi cifre di denaro per l’acquisto, negli anni è divenuto più alla portata di tutti, proprio per soddisfare l’esigenza della community di poter accedere senza problemi ai vari servizi di streaming disponibili. Tra i più importanti produttori di schermi troviamo sicuramente LG, che oggi decide di scontare del 43% uno dei modelli più recentemente commercializzati.

Disponibile su Amazon, il prodotto appartiene alla serie QNED81 2023, nello specifico parliamo di 50QNED816RE, una smart TV in 4K con processore alpha7 di sesta generazione, compatibile con VRR grazie alla presenza della porta HDMI 2.1, sistema operativo webOS 23, ed ovviamente telecomando per il controllo da remoto con puntatore integrato (come da prassi per tutti i dispositivi dell’azienda).

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Smart TV LG, il suo prezzo è davvero da cogliere al volo

Esattamente alla stessa stregua del televisore Samsung di cui vi abbiamo parlato giusto qualche giorno fa, oggi su Amazon potete acquistare un televisore LG QNED da 50 pollici pagandolo soli 599 euro, in questo modo potrete godere di un risparmio del 43% sul valore di listino che originariamente era di 1049 euro.

Le dimensioni sono di 112,3 x 65,2 x 3 centimetri (compresa la base, altrimenti è solo di 29,7 millimetri), il pannello sfrutta la tecnologia Quantom Dot e Nanocell per colori sempre più raffinati e puri, e grazie all’HDMI 2.1, avremo il pieno supporto al 4K a 120FPS con VRR ed AMD FreeSync Premium. Oltre agli assistenti vocali di cui vi abbiamo parlato in precedenza, da segnalare la presenza anche di ThinQ AI, il classico AI presente sui dispositivi di casa LG.