Lo zaino Eastpak, un prodotto iconico per numerose generazioni, può essere acquistato ad un prezzo promozionale su Amazon, così da rendere la vita scolastica molto più semplice per gli alunni, grazie alle numerose qualità, sia in termini estetici che di materiali di costruzione.

Sono oltre 32 le colorazioni disponibili sul famoso sito di e-commerce, una varietà incredibile per un prodotto che, nonostante sia ormai in commercio da diversi anni, ancora oggi convince tantissimi consumatori al suo acquisto. E’ il classico zaino Eastpak, con dimensioni rispettivamente di 40 x 30 x 18 centimetri, realizzato interamente in poliammide, con chiusura a cerniera, presentando poi nella parte anteriore una tasca frontale (oltre allo scomparto principale).

Zaino Eastpak, ecco quanto costa oggi su Amazon

L’occasione per risparmiare è davvero ghiotta, dopo l’ottima offerta applicata sulla borsa, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, oggi gli utenti possono spendere solamente 32,90 euro per l’acquisto dello zaino Eastpak, risparmiando il 34% dei 50 euro previsti di listino.

Il tessuto, se interessati all’acquisto, è completamente idrorepellente, ciò non significa che può essere immerso nell’acqua, ma che se bagnato non rischierete di rovinare tutto ciò che si trova al suo interno. Gli spallacci sono sottili e molto comodi, adattandosi perfettamente alle vostre spalle, per un comfort quasi mai visto.

Il corpo, invece, è interamente ricavato da un unico pezzo di nylon balistico a densità elevata, con giunture con doppie cuciture per una maggiore resistenza allo strappo o alle eccessive sollecitazioni a cui si potrebbe porre, nel momento in cui ad esempio si andasse a posizionare al suo interno un peso più elevato del normale.