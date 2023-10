Samsung Galaxy Buds Live sono cuffie true wireless dell’azienda sudcoreana, caratterizzate da un design a fagiolo praticamente unico nel suo genere, sono difatti completamente in-ear, ovvero penetrano nel canale uditivo, ed allo stesso tempo offrono un sistema di controllo fisico direttamente sulla loro superficie.

In commercio si trovano svariate colorazioni, in questo caso sono disponibili in grigio, con custodia nera realizzata in plastica di buonissima qualità generale. L’alloggiamento è facile da raggiungere, intuitivo e posizionabili senza problemi anche con solo una mano. Tra le specifiche più interessanti non possiamo che annoverare la presenza della cancellazione attiva del rumore, il che ne permette facilmente l’utilizzo praticamente ovunque, anche in zone particolarmente rumorose.

Samsung Galaxy Buds Live, il loro prezzo è da far perdere la testa

Il prezzo è davvero crollato per le Samsung Galaxy Buds Live, infatti quando sono state lanciate costavano ben 169 euro, ma oggi con il 65% di sconto applicato direttamente dall’azienda, l’utente andrà effettivamente a pagarle solo 59 euro (e sempre con la garanzia legale di 24 mesi).

L’occasione non dovete assolutamente lasciarvela sfuggire, le cuffie di Samsung hanno una buonissima autonomia, che dovrebbe coprire circa 21 ore di utilizzo continuativo, offrendo anche la ricarica rapida wireless, che permette di ricominciare ad utilizzarle in pochissimo tempo.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Dimensionalmente parlando sono tutt’altro che grandi, l’auricolare infatti raggiunge 27,3 x 16,5 x 14,9 millimetri, mentre la custodia non riesce ad andare oltre i 50,2 x 50 x 27,8 millimetri, facilitando di molto il trasporto da parte dell’utente. Da notare che, nonostante siano prodotte da Samsung, sono cuffiette completamente compatibili con qualsiasi altro produttore o sistema operativo, anche Apple con iOS.