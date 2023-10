Come presentare la DOMANDA per il bonus COLONNINE elettriche

Lo scorso 26 ottobre 2023 ha rappresentato la data in cui le imprese e i professionisti hanno potuto fare domanda per accedere al bonus colonnine elettriche. Questo, che è stato riservato dal 19 ottobre alle persone fisiche e agli abitanti dei condomini, ora diventa un vero e proprio argomento comune.

Tale particolare bonus è riservato all’acquisto ed anche all’installazione delle infrastrutture relative alla ricarica dei veicoli elettrici che viene riconosciuto come un riferimento per tutte le spese che sono state sostenute dopo il 4 novembre 2021 per le utenze di tipo business.

Per imprese e professionisti il contributo raggiunge il 40% delle spese ammissibili sostenute. Questa riguarda sia l’acquisto che la messa in opera delle infrastrutture in questione, comprese tutte le spese utili per l’installazione.

Bonus colonnine elettrice 2023: ecco come funziona

A richiedere questo bonus sono le imprese e i professionisti questa volta. La necessità è quella di risiedere sul territorio italiano e di essere iscritti al registro delle imprese. Non si deve trattare inoltre di situazioni in difficoltà e si deve essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali. Inoltre le imprese che fanno tale richiesta non devono aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis.

Per quanto riguarda i professionisti bisogna presentare un volume d’affari come l’ultima dichiarazione IVA presentata. Inoltre potranno fare richiesta per il bonus coloro che non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto aiuti individuati, rilevati poi incompatibili o illegali dalla commissione europea. Bisogna anche essere in regola con la restituzione delle somme dovute così come con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Anche in questo caso bisogna essere in regola con gli adempimenti fiscali.