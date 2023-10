Eastpak è un marchio conosciutissimo in Italia, sinonimo di affidabilità e resistenza nel tempo, ma anche di un design divenuto iconico nel corso degli ultimi 20 anni (se non di più). Il prezzo dei prodotti è in genere leggermente superiore del normale, ma approfittando delle varie offerte disponibili su Amazon, potete davvero pensare di risparmiare.

Una forte riduzione è stata applicata sulla Eastpak Buddy, una borsa messenger in taglia unica, si tratta, in parole povere, del classico borsetto da portare a tracolla, all’interno del quale si ha lo spazio necessario per lo smartphone, il portafoglio e poco più. Dimensionalmente parlando raggiunge 18 x 13 x 2 centimetri di profondità, con un volume di 0,5 litri ed un peso di soli 82 grammi. Il prodotto è realizzato in poliestere/nylon, ed è oggi disponibile in svariate colorazioni.

Borsa Eastpak con il 32% di sconto su Amazon

La borsa Eastpak è stato per molti anni un must-have per gli utenti più o meno giovani, ancora oggi è sulla cresta dell’onda, approfittando poi delle moltissime occasioni di risparmio poste in essere da Amazon, come nel caso odierno. Le Eastpak Buddy avrebbe un listino di 28 euro, ridotto del 32% con un prezzo finale di soli 18,99 euro.

Se interessati all’acquisto ricordiamo essere presenti tantissime colorazioni differenti, che ampliano la possibilità di accesso da parte dell’utente finale, rendendo comunque personalizzabile e molto variabile l’acquisto fiale. Le potete trovare tutte indistintamente su Amazon.