Dolcetto o scherzetto? Per CoopVoce, in pieno stile Halloweenesco, la scelta ricade sul dolcetto. Solo fino al novembre è disponibile un’iniziativa fantastica attraverso il quale l’utente potrà attivare una delle tante offerte disponibili e ricevere in regalo il primo mese gratuito così come l’attivazione.

Le promozioni rientranti sono esclusivamente quelle del pacchetto EVO e solo se si richiede la portabilità del proprio numero attuale. In che modo si accede all’iniziativa? Basterà andare sulla pagina dedicata alle differenti tariffe, scegliere l’opzione di poter conservare il proprio numero e poi inserire il codice”HALLOWEEN23″ durante la fase di acquisto.

Quali sono le offerte Coopvoce disponibili?

Come prima promozione vi segnaliamo la Evo Essential, con il quale potrete accedere a molti vantaggi come, ad esempio, minuti illimitati e 200 messaggi verso i numeri mobili e fissi in tutta Italia. In questo caso i giga saranno soltanto tre al mese, per una velocità di navigazione 4G. Questa particolare tariffa è dedicata a coloro che non utilizzano particolarmente lo smartphone utilizzando Internet. Il costo, in tal caso, 4,90€ al mese.

Altra offerta parecchio interessante è la Evo 50 con lo stesso numero di minuti, ma ben 800 SMS in più rispetto alla tariffa precedente. Anche i giga aumentano, divenendo 50. In questo caso la spesa mensile equivarrà a 7,90 €. Ultima del pacchetto Coopvoce è l’Evo 200. Essa include 1000 SMS, chiamate infinite e 200GB di traffico dati sempre in 4G. La tariffa, anche qui, sarà di soli 7,90 euro al mese.

Scegliendo una di queste specialissime promozioni e approfittando dell’iniziativa di Halloween, potrete risparmiare moltissimo. Infatti, normalmente l’attivazione e la spedizione richiedono un contributo in più di 10€, oltre al dover pagare anticipatamente il primo mese dell’offerta. Come perdere quest’occasione? Recatevi sul sito, scegliete la migliore per voi e non dimenticate di inserire il codice nella fase finale. Dovete far presto! La notte stregata è soltanto una e il tempo è pochissimo.