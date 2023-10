Le Apple AirPods Pro (nella versione 2023, quindi seconda generazione) sono sicuramente le cuffiette più richieste dal pubblico, per il semplice fatto che integrano al proprio interno tutto ciò che l’utente medio può desiderare, a partire dalla qualità della tecnologia integrata, passando poi per la resa audio generale.

Il prodotto ha materiali di altissima qualità, è realizzato in plastica di colorazione classica bianca con finitura lucida, ed un sistema di apertura facile ed intuitivo. Le cuffie sono caratterizzate dalla presenza del chip Apple H2 all’interno, un vero e proprio motore che riesce a spingerle verso prestazioni di livello superiore, integrando a sua volta la cancellazione attiva del rumore, definita dall’azienda più intelligente, che riesce a regolarsi in autonomia in relazione all’ambiente circostante.

AirPods Pro (2023), quanto vi costano oggi

La nuova versione delle Apple AirPods Pro di seconda generazione non presenta differenze in termini pratici, se non per la presenza della porta USB-C nella parte inferiore della custodia di ricarica. Il suo costo è comunque più che abbordabile per il pubblico, infatti oggi si possono acquistare a 259 euro, godendo di un risparmio di 20 euro (circa 7%), in confronto al listino di 279 euro.

Dimenticatevi il dover continuare a disattivare l’ANC, con le nuove AirPods Pro sono previste varie funzioni che permettono di rilevare in automatico la conversazione, così da interrompere la musica mentre capisce che state o vi stanno parlando, ma anche di regolare dinamicamente la cancellazione del rumore, in base all’ambiente circostante (ed eventualmente attivando la modalità trasparenza). Con l’acquisto è inclusa una garanzia di 2 anni che copre i difetti di fabbrica.