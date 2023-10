Fastweb - buone notizie per i lavoratori, in arrivo orari di lavoro ridotti e smartworking

Fastweb, un leader nel settore delle telecomunicazioni, ha recentemente siglato un accordo con i sindacati per rendere strutturale il modello di smartworking all’interno dell’organizzazione. Questo passo è stato compiuto dopo un anno di sperimentazione e mira a instaurare un ambiente di lavoro flessibile, collaborativo e responsabile.

Fastweb: cosa cambierà a breve?

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, affermando che esso rappresenta un modello organizzativo moderno che risponde alle esigenze in continua evoluzione del mondo del lavoro. L’accordo non solo consolida la pratica dello smartworking, ma introduce anche misure per un maggiore sostegno alle politiche di inclusione e per il benessere dei dipendenti.

Una delle caratteristiche più notevoli dell’accordo è la pianificazione trimestrale dell’attività in smartworking. I dipendenti avranno la possibilità di lavorare due terzi delle loro giornate da remoto e un terzo in sede. Questa flessibilità permette ai dipendenti di coordinarsi con i propri responsabili per determinare i giorni più opportuni per essere presenti in ufficio, valorizzando così i momenti di interazione diretta e di collaborazione all’interno della squadra.

Oltre alla flessibilità, l’accordo introduce anche nuove agevolazioni nel sistema di benessere e nei permessi a disposizione dei dipendenti. A partire dal 1° gennaio 2024, verrà sperimentata una settimana lavorativa di 36 ore, con la riduzione dell’orario del venerdì a mezza giornata per i dipendenti a tempo pieno, senza alcuna variazione nella retribuzione. Questa riduzione sarà compensata dall’utilizzo di due ore di permesso retribuito e da altre due ore retribuite da Fastweb.

Un altro aspetto rilevante è l’aumento progressivo del premio di risultato per il triennio 2023-2025. Questo incentivo è progettato per motivare i dipendenti a raggiungere gli obiettivi aziendali, sottolineando l’importanza della responsabilizzazione individuale nel contribuire al successo complessivo dell’azienda.

Fastweb non è nuova al concetto di smartworking. Già dal 2016, l’azienda aveva introdotto la possibilità di lavorare da remoto per quattro giorni al mese, con l’obiettivo di raddoppiare questo numero. L’accordo sindacale recentemente firmato rappresenta quindi un’evoluzione naturale della filosofia aziendale, che pone l’accento sul lavoro per obiettivi e sul benessere dei dipendenti come fattori chiave per il successo.