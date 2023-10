Beats Solo3 Wireless sono a tutti gli effetti una istituzione per il settore della telefonia mobile, o comunque audio in generale, da sempre ritenute tra le migliori del mercato, ad oggi hanno un costo fortemente scontato su Amazon, grazie la presenza di una promozione più unica che rara, capace di scontarle ad un prezzo inedito ed esclusivo.

Sono cuffie wireless, ovvero si collegano senza fili grazie alla connettività bluetooth di ultima generazione, essendo quindi compatibili con qualsiasi dispositivo attualmente in commercio. L’autonomia è molto buona, dovrebbero raggiungere circa 40 ore di utilizzo continuativo, per riuscire così a poterle utilizzare per molto tempo, senza doversi preoccupare di correre subito verso la resa a muro.

Beats Solo3 Wireless, le cuffie costano molto poco

Le cuffie Beats, che ricordiamo essere oggi un brand di Apple, costano molto poco in confronto al listino originario. Il prezzo consigliato dall’azienda è di 229 euro, approfittando dello sconto del 22% applicato da Amazon, la spesa finale si aggira oggi attorno ai 179 euro, un risparmio notevole da cogliere subito al volo.

Incredibili sono le prestazioni delle cuffie, tra le migliori ancora oggi sul mercato, a partire dalla presenza del chip Apple W1, che offre una rapidità nell’esecuzione ed un forte miglioramento della resa finale, passando per la ricarica rapida Fast Fuel, utilissima per iniziare ad usare le cuffie con soli 5 minuti di ricarica (in cambio si raggiungono 3 ore di ascolto complessive).

Il design è ad ogni modo elegante, pulito, la versione in promozione ha colorazione nera, con materiali plastici di discreta qualità generale, in confronto ovviamente al segmento di riferimento.