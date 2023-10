King C. Gillette Style Master Kit, un nome abbastanza lungo per identificare lo styler per la barba perfetto, e relativamente economico, da regalare ad occhi chiusi a vostro marito, uomo o ragazzo. Un set da non perdere al cui interno si possono trovare varie componenti che garantiscono la cura perfetta per la barba, a prescindere dalla sua lunghezza o tipologia.

Confezionato nella classica e canonica scatola di colorazione blu, e dobbiamo ammettere decisamente elegante, il prodotto è caratterizzato da un regola barba elettrico, che funziona senza cavo grazie alla presenza di una batteria integrata, con un singolo pulsante centrale per il suo funzionamento. In confezione si trovano quattro testine differenti, le quali sono da utilizzare in relazione alla lunghezza della barba, ed una crema idratante viso.

King C. Gillette, il regalo perfetto per la cura della barba

Se il vostro Lui ama avere cura della propria barba, allora sarà sicuramente felicissimo di ricevere il King C. Gillette Style Master, un kit regolabarba da uomo che oggi è scontato di 20 euro rispetto al listino di 59 euro, raggiungendo 39,99 euro (con un risparmio del 33%).

Sempre all’interno della confezione è possibile approfittare della comodissima pochette in regalo, che facilita così il trasporto di tutti i prodotti acquistati. Le profumazioni sono fresche e moderne, dovrebbero richiamare le note di sandalo, di bergamotto, di cedro, di mandarino o anche di cardamomo.

Il look sarà assolutamente impeccabile, la garanzia, essendo acquistato su Amazon, e come previsto dalla Legge italiana, sarà di 2 anni dalla data effettiva dell’ordine del prodotto stesso (o meglio dalla ricezione presso il vostro domicilio).