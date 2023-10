Amazon Fire TV Stick, i nuovi modelli in vendita in Italia da oggi

I nuovi modelli di Amazon Fire TV Stick sono in vendita in Italia da oggi, 18 ottobre 2023, a prezzi fortemente interessanti. Stiamo parlando di Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K, soluzioni che permettono di rendere il proprio televisore smart, andandone a tutti gli effetti ad ampliare le funzionalità. Scopriamoli meglio da vicino.

Amazon Fire TV Stick 4K Max – ora con la ambiente Fire TV

Il Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione è in vendita ad un prezzo di 79 euro (lo potete acquistare qui), ha un processore quad-core da 2.0GHz di frequenza di clock, diventando il più potente ed intelligente al mondo, con supporto al WiFi 6E, la risoluzione in 4K ultra HD, ed il pieno supporto a Dolby Vision, HDR 10+ e HDR, con la possibilità di approfittare anche di Dolby Atmos per l’audio. La memoria interna è di 16GB, e viene commercializzato con telecomando Alexa Enhanced Edition, con pulsanti dedicati e rinnovati.

L’altra grande novità è la presenza della modalità Ambiente, utilissima per trasformare il televisore in un display intelligente, come un quadro, una galleria d’arte o simili, semplicemente andando a chiedere ad Alexa la visualizzazione di una delle 2000 opere già incluse gratuitamente. Oltre a questo permette di accedere in una sola schermata ad una serie di informazioni, come le note adesive, il controllo dei dispositivi collegati, la riproduzione audio in streaming o la programmazione di calendari e promemoria.

Amazon Fire TV Stick 4K

Il meglio delle prestazioni a meno di 70 euro, l’Amazon Fire TV Stick 4K di seconda generazione può essere acquistato qui, ha il supporto al WiFi 6, integra un processore quad-core con frequenza di clock a 1.7Ghz (migliora le prestazioni del 30%), ed offre il pieno supporto a 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+, con l’audio che raggiunge il Dolby Atmos e l’Home Theater di Alexa, con il collegamento di altri Amazon Echo compatibili.

Entrambi i prodotti hanno guadagnato il badge Climate Pledge Friendly, con certificazioni Reducing CO2 di Carbon Trust, grazie all’utilizzo di materiali sostenibili ed un design che ne riduce il consumo energetico. Oltre a questo, il 99% dell’imballaggio è con materiali speciali provenienti direttamente da fonti riciclate o da foreste che vengono gestite in modo sostenibile. Come anticipato possono essere acquistati entrambi da oggi direttamente su Amazon, ai prezzi di listino indicati e spedizione immediata a domicilio.