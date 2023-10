Con il passare del tempo, il numero di foto scattate dalle persone tende ad aumentare progressivamente. In un’epoca in cui la privacy è fortemente enfatizzata, emergono preoccupazioni per la sicurezza legate all’archiviazione di queste preziose immagini su smartphone, cloud storage, hard disk esterni e altre piattaforme. La conservazione sicura, la condivisione e la gestione di queste immagini di valore sono diventate una questione di interesse pubblico.

TerraMaster, un marchio professionale focalizzato sulla fornitura di prodotti di archiviazione innovativi per la casa e per le aziende, ha recentemente lanciato il nuovo Terra Photos. Si tratta di un’applicazione per la gestione delle foto che, attraverso algoritmi di Intelligenza Artificiale, è in grado di riconoscere e categorizzare volti e scene nelle foto situate in una directory specifica. Questo permette agli utenti di ordinare, classificare e condividere le foto attraverso un’interfaccia grafica. È lo strumento ideale di gestione delle foto per gli utenti domestici e gli appassionati di fotografia.

Caratteristiche Chiave di Terra Photos

Archiviazione Centralizzata Sicura

Supportando le diverse applicazioni di backup e i protocolli di trasmissione dati nel sistema TOS, gli utenti possono raccogliere foto da telefoni cellulari, computer e dischi di rete in Terra Photos per una gestione centralizzata. Facendo affidamento sul NAS di TerraMaster, gli utenti possono espandere lo spazio di archiviazione in base alle proprie necessità e ottenere un’archiviazione e una gestione centralizzate e sicure delle foto.

Elaborazione in Batch con Riconoscimento AI

Gli utenti possono elaborare le foto in gruppi, ognuno dei quali contiene 500 foto. Dopo un riavvio, l’elaborazione riprenderà dai gruppi che non sono ancora stati identificati, risparmiando così tempo.

Funzione di Selezione Multipla

Gli utenti possono selezionare più foto contemporaneamente selezionando prima una foto, quindi tenendo premuto il tasto Shift prima di fare clic su un’altra foto; tutte le foto tra la prima e la seconda verranno selezionate.

Miglioramento dell’Esperienza Utente

Una volta completata l’indicizzazione, le miniature possono essere visualizzate su Terra Photos man mano che vengono generate. La velocità di caricamento delle miniature è ottimizzata da 100 millisecondi a 10 millisecondi, aumentando l’efficienza di 10 volte.

Condivisione Diversificata

Per i link condivisi possono essere impostate password e date di scadenza, così come il numero di accessi consentiti. Gli utenti possono condividere più foto singolarmente o l’intero album fotografico e possono impostare permessi di condivisione per decidere chi può aggiungere, eliminare e scaricare foto.

Disponibile in Ogni Momento e Ovunque

Abbinato all’app TNAS.online e TNAS Mobile 3 del sistema TOS, gli utenti possono facilmente ottenere un accesso remoto e rivivere momenti belli in qualsiasi momento e luogo.