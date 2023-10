Samsung sta iniziando a svelare qualche dettaglio in merito il suo futuro top di gamma, stiamo parlando di Galaxy S24 Ultra, il quale dovrebbe essere presentato all’incirca per l’inizio del prossimo anno e dovrebbe ovviamente portare numerosi rinnovamenti su vari aspetti, dall’Intelligenza Artificiale al comparto fotografico.

Proprio la fotografia riguarda l’ultimo spot Samsung che annuncia così la sua nuova tecnologia ISOCELL Zoom Anyplace, che sfrutta i sensori, ad alta risoluzione, da 200 megapixel dell’azienda, per ridefinire il concetto di zoom negli smartphone.

Lo spot di presentazione

Questa tecnologia come mostrato nel video consente di catturare in simultaneo l’intero campo visivo e di effettuare una ripresa zoomata che dunque consente di lockare un soggetto e seguirlo con lo zoom durante i suoi movimenti.

Samsung non ha voluto esprimersi su quali dispositivi verrà integrata questa nuova opzione, ciò non toglie che con tutta probabilità l’unico a fregiarsene sarà proprio Galaxy S24 Ultra, feature che costituirà il Pro che lo distinguerà da tutti gli altri.

Ad avvalorare questa tesi sta che S24 Ultra sarà l’unico ad avere un sensore da 200Mpxl, requisito fondamentale per sfruttare la tecnologia, a cui bisogna aggiungere anche che la funzionalità sarà “accelerata dall’Intelligenza Artificiale di Qualcomm,” non a caso nel filmato viene mostrato il logo dello Snapdragon 8 Gen 3 che come già dichiarato in precedenza migliorerà sensibilmente le prestazioni IA.

Come se non bastasse Samsung ha anche annunciato la sua nuova tecnologia “End-to-End (E2E) AI Remosaic” la quale grazie all’IA dovrebbe dimezzare i tempi di elaborazione delle fotografie scattate a 200 megapixels.