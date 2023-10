Se siete alla ricerca di un film horror dai temi differenti e che vi farà letteralmente saltare dalla sedia, Netflix ha la soluzione che fa per voi.

Direttamente dalla Svezia, sulla piattaforma streaming più popolare del mondo, arriva “The Conference”, un film diretto dal regista Patrik Eklund e tratto dal famoso romanzo di Mats Strandberg.

Ebbene sappiate che, dopo aver visto questo horror, avrete un’idea diversa dei tanto apprezzati esercizi di Team Building, i cui esiti, talvolta, possono essere tutt’altro che positivi.

Netflix: Perché vedere “The Conference”, l’horror del momento

Non sempre su Netflix è possibile trovare horror di qualità. Tuttavia “The Conference” ha un non so che di diverso rispetto agli altri.

I protagonisti del film sono un gruppo di colleghi aziendali che, al fine di migliorare le relazioni ed i reciproci meccanismi di fiducia attraverso studiati esercizi di Team Building, decidono di trascorrere qualche giorno immersi nella natura selvaggia dei boschi svedesi.

Il tutto in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo centro commerciale Kolaranger, ultimo grandioso risultato raggiunto dall’azienda stessa.

Ma quest’atmosfera di “finta” armonia, viene presto disintegrata dall’avvento di un ospite inatteso. Un misterioso serial killer, che si prepara ad eliminare ad uno ad uno tutti i membri del team e, il cui volto, è opportunamente nascosto da un’enorme maschera che fa letteralmente venire i brividi.

Insomma un film che vi lascerà con il fiato sospeso per tutto il tempo e per una moltitudine di ragioni.

Inoltre non mancano alcune scene che potremmo definire in qualche modo “comiche” per lo spettatore, in quanto rappresentative dei momenti di massimo terrore dei protagonisti.

Testimonianza di come la paura e il proprio istinto di sopravvivenza facciano uscire lati di noi tenuti, in genere, ben nascosti.