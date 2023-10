Ho avuto l’opportunità di testare l’AC200P di Bluetti, che si è rivelato essere la stazione di alimentazione portatile più potente che abbia mai testato fino ad oggi. Questo dispositivo è dotato di una batteria al fosfato di ferro e litio (LiFePO4) di notevole capacità, pari a 2000Wh, e di un inverter CA da 2000W. Questa combinazione permette di alimentare dispositivi ad alto consumo energetico come scaldini, macchine per il caffè, seghe e persino tosaerba elettrici. In alternativa, è in grado di fornire energia a dispositivi più piccoli per un periodo di tempo prolungato.

Le stazioni di alimentazione come l’AC200P si rivelano strumenti indispensabili in diverse situazioni: possono essere utilizzate durante interruzioni di corrente, in campeggio, in viaggio e durante festival musicali o eventi all’aperto. Un altro aspetto degno di nota è la sua capacità di ricarica tramite pannelli solari, che può raggiungere fino a 700W quando l’alimentazione dalla rete elettrica non è disponibile.

Nel corso della mia recensione, intendo esaminare in dettaglio tutte le funzionalità e le specifiche dichiarate dal produttore. L’obiettivo è fornire un quadro completo e imparziale che possa aiutare i potenziali acquirenti a determinare se l’AC200P sia la stazione di alimentazione più adatta alle loro esigenze. Proseguiamo quindi con un esame più approfondito.

Funzioni

Il modello AC200P arriva in una scatola di notevoli dimensioni con un peso di 37 kg. È evidente che è stata prestata molta attenzione all’imballaggio, con una robusta scatola esterna dotata di bordi rinforzati. Ho trovato più semplice aprire sia la scatola esterna che quella interna e sollevare la stazione di alimentazione dalla scatola interna.

Oltre alla stazione di alimentazione, la confezione include uno dei più grandi adattatori CA che abbia mai visto, insieme a una varietà di cavi di ricarica, tra cui un cavo XT90 per presa aeronautica, un cavo di ricarica per auto con un connettore XT90 a un’estremità e un cavo di ricarica solare MC4 a XT90. Discuterò di questi accessori a breve. I cavi possono essere riposti nella borsa a sacco fornita. Svolge il suo compito, ma avrei preferito qualcosa di un po’ più pregiato, considerato il costo di questa stazione di alimentazione. Sono inclusi anche un manuale utente e una scheda di garanzia. La stazione di alimentazione è ben costruita, realizzata con una combinazione di policarbonato e ABS. Si presenta robusta, ma non ha un paracolpi in gomma come il modello AC50S più piccolo che ho recensito tempo fa, e sarà facile graffiare la finitura grigia più chiara. Come tutte le stazioni di alimentazione che ho recensito finora, non ha una valutazione di impermeabilità. Tuttavia, tutte le porte sono dotate di coperchi in gomma che offrono almeno una certa protezione.

Generalmente richiede due mani per essere trasportata La stazione di alimentazione è portatile, ma solo a malapena, con un peso di 26,9 kg; l’adattatore CA aggiunge ulteriori 1,4 kg con il suo cavo di alimentazione. Le dimensioni della stazione di alimentazione e del caricatore sono visibili sullo schermo.

Questa è una delle tante stazione di alimentazione che ho testato con una batteria al fosfato di ferro e litio (LiFePo4). Queste batterie pesano più delle usuali batterie al litio-ion a cui sono abituato, ma offrono diversi vantaggi che compensano ampiamente il peso extra. Il più importante è la durata: Bluetti afferma che l’unità manterrà l’80% della capacità dopo 3500 cicli di carica/scarica, circa 5 volte più dei tipici 500 cicli delle batterie al litio-ion standard. Utilizzano anche una chimica più stabile e quindi più sicura e sono più ecologiche in quanto non utilizzano cobalto o nichel. L’AC200P ha una capacità di 2000Wh e dispone di un impressionante inverter CA da 2000W, che può raggiungere picchi di 4800W. Sfortunatamente, la batteria non è sostituibile. Sul loro sito web, Bluetti fornisce alcuni esempi di ciò che si potrebbe alimentare con questa stazione di alimentazione e per quanto tempo, ma discuterò di alcuni esempi reali a breve, quando parlerò delle sue prestazioni.

Il lato sinistro della stazione di alimentazione ha due ingressi di ricarica: l’ingresso sinistro con la porta aeronautica è per la ricarica dall’uscita 12V della vostra auto o dai pannelli solari. La porta destra ha un jack DC da 7,9 mm per l’uso con il caricatore CA incluso. Sopra le porte c’è una ventola che aspira aria. Questa aria fresca passa sopra le batterie e l’elettronica e c’è una ventola di scarico sul lato destro dell’unità per espellere quest’aria.

Partendo dall’angolo superiore sinistro sul fronte dell’unità, c’è il pulsante di accensione in alluminio: una breve pressione accende l’unità e una pressione prolungata la spegne. Poi c’è una presa per accendisigari da 12V 10A, il display touchscreen da 10,8 cm e due prese CA da 230V 2000W a onda sinusoidale pura. La versione statunitense ha 6 prese CA da 110V.

Sotto il pulsante di accensione c’è un’uscita DC da 12V 25A, che non avevo mai visto prima. Poi ci sono due uscite DC da 12V 3A 5525, un’uscita USB tipo-C da 60W e 4 porte USB da 5V 3A. È deludente non vedere un’uscita da 100W per dispositivi più esigenti in termini di energia e sarebbe stato anche bello poter caricare attraverso questa porta. Anche le uscite USB-A sono un po’ basilari: non supportano nessuno degli standard di ricarica rapida più recenti, solo Qualcomm Quick Charge 2.0 a 5V. A differenza di quasi tutte le stazioni di alimentazione che ho recensito, su questa unità non c’è una torcia.

Il touchscreen LCD può mostrare una grande quantità di informazioni. La schermata principale mostra la carica della batteria rimanente al centro, sia graficamente che sia come percentuale. La riga superiore mostra la data e l’ora e sotto di essa, il campo a sinistra etichettato come PV (Photovoltaic / Car) mostra l’input dai pannelli solari o dall’uscita DC della vostra auto. Il campo a destra mostra l’input dal caricatore di rete.

La riga successiva mostra l’uso corrente in Watt sia per DC che per AC, e le icone DC e AC in basso devono essere toccate per attivare o disattivare rispettivamente le uscite DC e AC. La maggior parte delle unità che ho testato di recente mostra quanto tempo rimane, sia per caricare l’unità che per scaricarla, in base all’attuale potenza di input o output. Sfortunatamente, questa funzionalità non è presente sull’AC200P, quindi sarà necessario fare i calcoli manualmente. Tuttavia, toccando qualsiasi icona di input o output, si ottengono informazioni dettagliate, particolarmente utili quando si ricarica con pannelli solari, argomento al quale tornerò.

Nelle impostazioni è possibile passare tra 50Hz e 60Hz, cambiare la modalità di input DC da solare a auto, attivare la modalità Eco e cambiare la lingua del display. Con la modalità Eco attivata, l’unità spegnerà l’alimentazione CA dopo 4 ore se l’output è inferiore a 50W. Consiglio di disattivare questa funzione se si desidera mantenere attivi dispositivi a basso consumo, come un caricabatterie per telefono o un frigorifero a basso consumo. Toccando “next”, è possibile disattivare il segnale acustico e configurare data e ora. È utile avere queste impostazioni corrette per la registrazione degli errori.

Sotto “Data” è possibile vedere la temperatura del sistema nella parte superiore. “Product Info” mostra le informazioni sul sistema e “Inverter and Charger Info” mostra le stesse informazioni che si ottengono toccando le rispettive icone nella schermata principale.

Poi c’è informazione sul sistema di gestione della batteria sotto “BMS Maintenance” e un registro degli errori sotto “Fault History“. Infine, c’è la scheda “Faults” che diventa arancione se sono stati attivati dei guasti. Questa definisce i 55 diversi codici di errore e mostrerà eventuali guasti attualmente registrati con un segno di spunta arancione.

Sfortunatamente, non c’è un’app per monitorare o controllare l’unità, il che sarebbe particolarmente utile all’aperto dove il display è molto difficile da vedere, specialmente alla luce diretta del sole. Il carattere piccolo utilizzato nella schermata principale non facilita la lettura.

Ricarica

Ci sono tre principali metodi per caricare l’AC200P: utilizzando il caricabatterie da rete fornito, utilizzando il cavo di ricarica per auto fornito dalla presa accendisigari da 12V della vostra auto o utilizzando pannelli solari che dovrete acquistare separatamente. Se avete accesso alla rete elettrica, il modo più semplice e probabilmente più veloce per caricare l’AC200P è con l’adattatore AC. Questo adattatore può caricare l’unità fino a 470W o 58,8V a 8A, quindi una carica completa richiederà circa 4-5 ore.

Per caricare utilizzando la presa da 12V della vostra auto, è necessario cambiare l’ingresso DC da PV per solare a Car nelle impostazioni. Con questa modalità, è possibile caricare fino a 8,2A nel range da 11,5V a 14,4V e da 23V a 28,8V. È necessario utilizzare l’adattatore fornito da spina aeronautica a XT90 e poi collegare il cavo di ricarica per auto a questo. Non avevo mai visto prima questa spina aeronautica e si tratta di un collegamento sicuro e robusto. Personalmente, però, avrei preferito un ingresso XT90 standard integrato nell’unità, che ho sempre trovato più che sufficientemente sicuro ed è molto più comune.

Tornando alla modalità PV, ho testato la ricarica tramite solare. Dovete ricordare di tornare a questa modalità altrimenti otterrete un errore di sovratensione. Utilizzare l’AC200P come generatore solare è uno dei suoi punti di forza più grandi. Può supportare una tensione di ingresso da 35V fino a 150V con una corrente massima di 12A e c’è un controller MPPT integrato per una ricarica solare più efficiente.

Con pannelli solari sufficienti e condizioni abbastanza buone, è possibile caricare l’unità a un massimo di 700W, il che è molto impressionante. Ciò potrebbe rendere possibile caricare l’unità solo con il solare in 3-4 ore. Sfortunatamente, la tensione di ingresso minima di 35V significa che nella maggior parte dei casi avrete bisogno di almeno due pannelli solari collegati in serie, il che aumenta la tensione mentre la corrente rimane costante.

Se i vostri pannelli solari hanno connettori MC4, è facile collegarli in serie. Inserite il cavo da XT90 a MC4 nell’adattatore da aeronautico a XT90. Poi, per due pannelli, collegate il cavo rosso di un pannello solare a questo cavo rosso e il cavo nero dell’altro pannello a questo cavo nero. Poi i due connettori rossi e neri liberi tra loro per completare il circuito. È difficile sbagliare poiché i connettori MC4 maschio e femmina possono accoppiarsi solo tra loro. È possibile aggiungere ulteriori pannelli solari esattamente allo stesso modo, partendo dai due pannelli alla fine dell’array e poi abbinando i connettori maschio e femmina per gli altri pannelli.

Bluetti raccomanda un minimo di 3 dei loro pannelli solari SP120 da 120W o 2 dei loro pannelli solari SP200 da 200W, ma potete utilizzare qualsiasi cosa abbiate di qualsiasi produttore.

Performance

È necessario attivare il sottosistema DC toccando l’icona DC sulla schermata principale. Iniziando con la presa standard per auto a 12V 10A, ho aumentato la corrente fino ai 10A completi senza problemi: l’output sul display LCD era di circa 135W. Superando i 10A, la tensione è diminuita e poi l’uscita DC si è spenta con un errore di cortocircuito DC, non l’errore di sovracorrente che mi sarei aspettato.

Passando alle 2 porte DC5525 a 12V 3A, sono stato in grado di aumentare la corrente fino al suo limite di 3A, circa 40W sul display. Ma qualsiasi cosa superiore ha risultato in un errore di sovracorrente e il DC si è spento. Quando il DC o l’AC si spengono, è necessario spegnere e riaccendere l’unità con l’interruttore di alimentazione prima che vi permetta di accendere nuovamente il DC o l’AC.

Ho anche provato a collegare una striscia di luci LED a 12V e un caricabatterie intelligente, entrambi hanno funzionato bene.

L’ultima uscita a 12V non è qualcosa che ho visto prima. Può fornire fino a 25A o circa 300W, ma ha una presa per connettore aeronautico, quindi è necessario un cavo speciale per collegare qualsiasi cosa.

Passando alle porte USB, che sono anch’esse operate sotto il sottosistema DC, la porta USB-C da 60W supporta la consegna di potenza USB fino a 20V e 3A ed è in grado di alimentare anche laptop da gaming. Come ho accennato in precedenza, mi sarei aspettato 100W come sull’EcoFlow per dispositivi più esigenti di energia come gli ultimi MacBook Pro, e avrei preferito una porta USB-C extra anche se avesse sacrificato un paio delle porte USB standard.

Sono stato in grado di superare i 3A con le 4 porte USB-A prima che la tensione iniziasse a diminuire.

Le prese AC sono davvero ciò per cui si acquista un’unità come questa e con il suo inverter integrato da 2000W, che supporterà un picco di 4800W, questa è l’unità più potente che ho testato fino ad oggi.

Ho dovuto trovare attrezzature piuttosto pesanti per mettere davvero alla prova questo inverter. Ho testato addirittura la ricarica della mia Cupra Formentor riuscendo a ricaricarla completamente grazie all’energia immagazzinata e quella proveniente dai pannelli solari. Ho potuto anche far funzionare un compressore portatile da 1,1 KW. La power station ha funzionato anche con carichi di oltre 2000w generati da un phon, un tostapane, un forno ad aria, una macchinetta del caffè, ecc…

Conclusioni