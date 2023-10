Meta Quest 3 è il primo visore a montare il processore Qualcomm Snapdragon XR2 gen 2, basato sulle stesse caratteristiche dello Snapdragon 8 gen 2.

Il chip grafico Adreno 740 utilizzato in questo SOC garantisce prestazioni doppie rispetto alla precedente generazione. La piattaforma Amazon lo sta proponendo ad un ottimo prezzo.

Meta Quest 3 su Amazon

Con l’acquisto di Meta Questa 3 da 128 GB è incluso il nuovo epico gioco Asgard’s Wrath 2, che ha un valore di mercato pari a 59.99 euro. Immergiti in esperienze straordinarie con un visore per la realtà mista che trasforma la tua casa in un nuovo ed entusiasmante ambiente di gioco, dove gli elementi virtuali si fondono con l’ambiente reale.

È il Quest più potente di sempre, con prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto a Quest 2. Vivi esperienze ancora più immersive grazie alle immagini straordinarie dell’Infinite Display 4K+ e all’energia dell’audio 3D, con un range di volume più potente del 40% rispetto a Quest 2, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate.

Tutti in famiglia possono esplorare in massima sicurezza grazie alle funzioni di privacy e agli strumenti di supervisione. Vedere la guida alla sicurezza dei bambini. Account dai 10 anni in su. Il prezzo è di 549.99 euro seguendo questo link.