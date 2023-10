Car Detailing Simulator è arrivato su Xbox One e Xbox Series X|S. A partire dal 27 ottobre, gli appassionati di auto potranno dedicarsi alla personalizzazione dei veicoli nei minimi particolari anche sulle console Microsoft.

Infatti, il titolo si basa sulla gestione di un’azienda di detailing e restauro di auto con l’obiettivo di acquistare vetture da riportare a nuova vita e rivenderle a prezzo maggiorato. Gli sviluppatori di Games Incubator e di Ultimate Games hanno effettuato il porting per console Microsoft partendo dalla versione PC di Car Detailing Simulator.

Il gioco, lanciato nel 2022, può vantare il 77% di recensioni positive su Steam con oltre 600 recensioni in totale. Entro la fine dell’anno, il titolo arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 per permettere a tutti gli appassionati di automobili di divertirsi.

Il gameplay di Car Detailing Simulator si concentra sulla modalità single-player e include tantissime attività da portare a termine tra cui il restauro, la manutenzione e il detailing delle vetture. Tra i modelli presenti sono presenti sia auto d’epoca che vetture moderne i cui modelli sono di altissima qualità. Oltre a restaurare le vetture, sarà fondamentale ampliare il proprio garage per avere accesso a nuovi miglioramenti ed espandere il proprio set di attrezzi.

Gli sviluppatori hanno voluto rendere l’esperienza di gioco quanto più realistica possibile. Come confermato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games: “Car Detailing Simulator è un gioco con una buona dose di realismo, che ti permette di occuparti del detailing e del restauro di tutti i tipi di auto, dai modelli d’epoca a quelli moderni. Il restauro delle auto è stato affrontato in modo esaustivo e con notevole attenzione ai dettagli. Il gioco offre lunghe ore di divertimento rilassante che può essere apprezzato non solo dagli amanti delle auto“.