In occasione delle Finali Mondiali Ferrari in corso presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il Cavallino Rampante ha presentato la 499P Modificata. La vettura nasce prendendo spunto direttamente dalla 499P che ha vinto la 24 Ore di Le Mans del Centenario ma è stata modificata per l’uso non competitivo in pista.

La 499P Modificata è ideata per permettere ad un pubblico di clienti selezionato di provare l’ebrezza di guidare una vettura endurance. Prodotta in serie strettamente limitata, la 499P Modificata presenta soluzioni su cui la versione ufficiale non può contare.

Come svelato dalla Casa di Maranello, pur partendo dalla base della 499P, le differenze rispetto alla vettura da corsa sono sostanziali. Gli ingegneri Ferrari non hanno dovuto rispettare i parametri sportivi e tecnici imposti dal regolamento FIA WEC, che nelle gare endurance vanno a limitare le prestazioni attraverso modifiche al carico aerodinamico e alla potenza della power unit.

Introducing the new #Ferrari499PModificata, inspired by our 24 Hours of Le Mans winner ❤️ The stunning model, aimed at gentlemen drivers, is a strictly limited-series track car for non competitive use inaugurates the new Sport Prototipi Clienti Programme 🤩#FerrariFM23 pic.twitter.com/bQOvbyKmUo — Ferrari Races (@FerrariRaces) October 28, 2023

Questo significa che la 499P Modificata può contare su uno sviluppo libero senza limitazioni, tale da garantire un guadagno di prestazioni stimato di circa 1 secondo rispetto alla progenitrice. Inoltre, i tecnici del Cavallino Rampante hanno lavorato anche per rendere le prestazioni della vettura più accessibili ai gentlemen driver, i piloti non professionisti.

Entrando maggiormente nello specifico, la 499P Modificata può contare la trazione integrale già dalle basse velocità, con l’asse anteriore mosso dalla propulsione elettrica. I piloti possono contare anche sulla funzionalità “Push to Pass” che permette di ottenere 120 kW di potenza aggiuntiva.

Cambiano anche gli pneumatici con una gommatura sviluppata appositamente da Pirelli. Inoltre, Ferrari ha effettuato la ricalibrazione completa dell’assetto della vettura, dei controlli elettronici e delle mappature del motore. Resta invariato l’abitacolo con la posizione di guida, i controlli e soprattutto l’accesso che permetteranno ai piloti di provare l’esperienza completa di una vettura endurance.

La 499P Modificata si configura come la vettura a ruote coperte più prestazionale mai realizzata dalla Casa di Maranello per l’utilizzo non competitivo in pista. I gentlemen driver potranno guidarla grazie al nuovo programma Sport Prototipi Clienti che, dal 2024, si affiancherà all’esistente F1 Clienti.