Ferrari ha annunciato la nuova SP-8, una nuova vettura One-Off pensata per soddisfare le esigenze di un ricco cliente taiwanese. La supercar nasce come un modello unico ed esclusivo, creata seguendo le indicazioni del cliente ma dando massima libertà creativa al Centro Stile diretto da Flavio Manzoni.

Come svelato dalla Casa di Maranello, i creativi hanno potuto dare libero sfogo alla propria fantasia e dimostrare le possibilità di personalizzazione offerte dal Cavallino Rampante.

La Ferrari SP-8 si configura come una roadster a cui è stato completamente tolto il tetto. Basata sulla F8 Spider, le due vetture condividono il telaio e il propulsore. Sotto il cofano trova posto il poderoso V8 biturbo da 3,9 litri, premiato come Engine of the Year (IEOTY).