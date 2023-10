In occasione delle Finali Mondiali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, l’azienda del Cavallino Rampante ha fatto un importante annuncio. A partire dalla stagione 2024, le competizioni del campionato monomarca si svolgeranno a bordo della 296 Challenge.

La vettura andrà a sostituire la Ferrari 488 Challenge Evo e porterà con se diverse novità tecniche. Pur partendo dal modello stradale, la supercar è stata rivoluzionata per esaltarne le caratteristiche e le performance in pista.

Ci saranno alcuni elementi in comune con la 296 GT3, che ha fatto il proprio debutto nella stagione corrente. Infatti, la 296 Challenge introdurrà moltissimi cambiamenti dal punto di vista motoristico, aerodinamico e dinamico.

Ferrari 296 Challenge è la nuova vettura pensata per competere nel campionato monomarca del Cavallino Rampante

Per la prima volta nella storia del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, verrà adottato un motore a 6 cilindri. La 296 Challenge adotta proprio questa architettura estremamente competitiva e performante. Sotto il cofano, trova spazio un propulsore V6 biturbo da 120° con cilindrata di 2.992 cm3.

Privo di ogni elettrificazione, il motore eroga 700 Cv con una coppia massima di 740 Nm. A conferma della ricerca delle massime prestazioni, la nuova vettura da corsa targata Ferrari raggiunge un record di potenza grazie ad un rapporto pari a 234 Cv/l.

Anche dal punto di vista aerodinamico ci sono notevoli passi avanti con una spinta verticale di oltre 870 Kg alla velocità di 250 km/h garantiti dall’ala posteriore in configurazione di massima incidenza. I piloti potranno contare anche sul sistema di controllo ABS Evo Track che, abbinato alla tecnologia CCM-R PLUS per i dischi freno, permette di migliorare le prestazioni in frenata e la guidabilità.

Il debutto della vettura è previsto a partire dalle serie Europe e North America.