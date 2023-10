In occasione della fine del mese di Ottobre, XBOX Store si prepara ad annunciare grandi novità e ad offrire nuovi sconti, offerte imperdibili e un catalogo molto più ampio di videogiochi online, per tutti i gusti e a prezzi più che vantaggiosi.

Proprio questa settimana, sarà possibile acquistare l’ Ultimate Edition di EA Sport FC 24, con lo sconto del 30%.

Per non parlare del pacchetto di giochi che include le edizioni integrali di Mortal Kombat 11 e Injustice 2, disponibile persino con uno sconto del 90%.

Tuttavia, i giochi Activision Blizzard, non saranno disponibili prima del 2024.

XBOX Store: la lista dei migliori giochi in offerta del momento

Per tutti coloro che non vedono l’ora di visitare il nuovo catalogo di giochi per XBOX, di seguito, vi presentiamo la nostra selezione dei videogame migliori del momento e a prezzi super scontati.

Batman: Arkham Collection, scontato dell’85%;

Death’s Door, sconto del 60%;

EA Sports FC 24 Ultimate Edition, scontato del 30%;

Far Cry Anthology Bundle, scontato del 75%;

GTA V (Xbox One + Series X|S), scontato del 67%;

L’Ombra di Mordor: GOTY Edition, scontato del 75%;

Marvel’s Guardians of the Galaxy, scontato del 70%;

Mass Effect Legendary Edition, scontato dell’80%;

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg., Scontato del 90%;

Red Dead Redemption 2, scontato del 67%;

The BioWare Bundle, scontato del 75%;

Tomb Raider: Definitive Edition, scontato del 75%;

Ultimate Marvel vs Capcom 3, scontato del 60%;

WWE 2K23 Deluxe Edition, scontato del 60%;

XCOM 2 Collection, scontato del 90%.

Inoltre, per quanto riguarda tutte le offerte già attive in precedenza, esse continueranno ad essere disponibili sullo Store on-line, quindi niente paura, le novità non finiscono qui.