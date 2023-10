Questo mese è stato particolarmente ricco per tutti gli amanti amanti videogame. I vari big del settore del gaming, infatti, hanno proposto fino ad ora sui propri store numerose promozioni di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, anche il colosso americano Microsoft ha reso disponibile numerosi videogiochi in sconto su Xbox Store.

Xbox Game Store, al via i nuovi sconti di questa settimana

Ogni settimana tutti gli utenti con una Xbox possono avere accesso a svariati titoli con delle promozioni e sconti davvero sensazionali. Come già detto, poi, il mese di ottobre è stato particolarmente ricco di offerte e sconti notevoli. In particolare, al momento gli utenti potranno acquistare tanti videogiochi con degli sconti che in alcuni casi arriveranno anche al 95%.

I videogiochi proposti in sconto sullo store sono ovviamente disponibili per entrambe le nuove console di casa Microsoft, ovvero le nuove Xbox Series X e Xbox Series S. Uno dei giochi più convenienti è XCOM 2. Quest’ultimo è infatti proposto ad un prezzo di appena 2,50 euro grazie allo sconto del 95%.

Un altro videogioco proposto ora con uno sconto pazzesco è Watch Dogs Legion – Deluxe Edition. Quest’ultimo è infatti ora disponibile ad un prezzo di 11,99 euro, contro il suo prezzo iniziale di 79,99 euro. Segnaliamo poi il videogioco Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Gold Edition. Per quest’ultimo è ora disponibile uno sconto di ben 80 euro. Questo permetterà agli utenti di portarselo a casa ad un prezzo scontato di appena 19,99 euro.

Ovviamente sul sito ufficiale di Microsoft sono presenti tutti i videogiochi proposti in sconto. Vi invitiamo a visitarlo per non perdervi nessuna promozione.