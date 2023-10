Fastweb, la promo MOBILE costa 7 € al mese con 150 GB in 5G

Cosa bisogna fare per risparmiare con una promozione mobile nuova? Bisogna dare uno sguardo a tutti i gestori virtuali che operano sul territorio italiano. Ce ne sono in realtà talmente tanti che potrebbe sorgere l’imbarazzo della scelta per qualsiasi utente, anche quello più determinato. Di sicuro Fastweb è uno dei più interessanti, alla luce anche della grande qualità che riesce a fornire.

Il celebre provider è diventato ormai una vera istituzione grazie alla sua caparbietà, che gli ha permesso infatti di battere realtà molto più avviate. Ad oggi Fastweb è l’unico gestore virtuale a garantire ai suoi utenti la possibilità di avere il 5G, connessione superiore rispetto a tutte le altre. Con l’ultima offerta lanciata sul suo sito ufficiale negli ultimi tempi sta raccogliendo un gran successo, sia per il prezzo di vendita che per i contenuti presenti.

Fastweb distrugge tutti con 7,95 € al mese, la Mobile è il top tra le promo

Notare sul sito ufficiale la nuova offerta è davvero facile visto che una volta aperto ve la ritroverete proprio davanti, in cima. Il nome è Fastweb Mobile, soluzione che ogni mese costa solo 7,95 € per chi la sottoscrive.

All’interno dell’offerta ci sono tutti i contenuti che si possono desiderare, a partire dai minuti. Ogni mese infatti gli utenti che propenderanno per Fastweb potranno avere minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e in Europa.

Per quanto riguarda la rete Internet, ci sono 150 giga disponibili per navigare sul web usando la rete 5G.