L’istituto di ricerca Ipsos ha condotto un’indagine globale sulle aspettative riguardanti robot ed intelligenza artificiale. Dalla ricerca, basata sui dati raccolti in 31 Paesi del mondo (compresa l’Italia), è emerso che il 52% delle persone è preoccupata per l’eventualità che i prodotti basati su AI possano condizionare l’occupazione. Nello specifico ciò di cui si ha paura è si sostituiscano sempre più lavoratori umani con quelli robotici.

È davvero questo il futuro che ci attende? Secondo Paolo Denti, cofondatore e AD di Oversonic Robotics, non è assolutamente così. Dopo aver presentato il loro nuovo robot umanoide cognitivo, RoBee, ha dichiarato che lo scopo della startup è quello di creare robot in grado di svolgere tutti quei lavori che possono essere dannosi per la salute delle persone coinvolte.

RoBee il nuovo robot italiano

In una delle sue dichiarazioni Denti ha affermato che tutto è partito chiedendosi come fosse possibile che in un contesto altamente tecnologico come quello attuale non fossero stati creati dei metodi per ridurre il rischio di alcuni lavoratori. Ed è proprio su questo proposito che è nata la progettazione e la creazione di RoBee, il robot androide italiano.

Sempre Denti ha dichiarato che questo tipo di robot si inseriscono bene all’interno di un contesto lavorativo di un’azienda che produce beni. Questo perché possono coprire più turni consecutivi dato che hanno bisogno di una pausa di ricarica ad induzione di soli 90 minuti. Inoltre, il cofondatore ci ha tenuto a ribadire che il costo del robot è tutt’altro che elevato considerando le sue capacità e l’andamento generale del mercato. Infatti, RoBee costa circa 140mila euro.

Ha una forma umanoide, ma non umana, infatti non è dorato di gambe per camminare. L’idea è quella di creare robot umanoidi, non di imitare l’uomo. Inoltre, questa è anche una scelta economica, poiché usare le ruote permette di diminuire anche il costo totale del robot. In più, la presenza della funzione per camminare crea problemi di autonomia per la batteria, problemi di equilibrio e di conseguenza apre la questione della sicurezza per le persone circostanti.

RoBee pesa fino a quasi 120 chili, è alto fino a 2 metri e 10 e può sollevare 5 chili con un braccio a sbalzo. Inoltre, è disponibile in quattro varianti sulla base dei possibili impieghi diversi in cui può essere utilizzato. Interagisce tramite comandi vocali e può fornire risposte di sintesi vocale. Inoltre, questi robot sono stati pensati per essere sicuri in tutti i sensi. Infatti, garantiscono anche la privacy delle informazioni che acquisiscono dalle aziende.