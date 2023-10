È un dato di fatto che siamo nell’era dell’intelligenza artificiale, il cui sviluppo continua a crescere in maniera esponenziale. Ogni giorno, diventiamo sempre più consapevoli delle innumerevoli potenzialità di queste nuove tecnologie, le quali possono semplificare oltremodo le attività dell’uomo in ogni suo ambito, persino in quelli più complessi.

A tal proposito, un team di ricerca dell’università NorthWestern dell’Illinois è riuscito a creare un’intelligenza artificiale in grado di creare un robot praticamente da zero.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

L’intelligenza artificiale creatrice di nuova vita

Chi avrebbe mai pensato che l’intelligenza artificiale potesse essere in grado di creare a sua volta altri robot. Certo la notizia per alcuni potrebbe non essere propriamente positiva, ma resta di fatto un qualcosa di veramente eccezionale.

Tornando all’esperimento di cui abbiamo parlato, gli scienziati, utilizzando un nuovo algoritmo hanno fatto al computer una richiesta chiara e specifica, ovvero: creare un robot che sia in grado di camminare su una superficie piana.

Ciò che l’algoritmo ha creato non è stato un robot specifico, bensì fornire delle indicazioni specifiche destinate a creare una sorta di “umanoide di gomma” con tre gambe, pinne sulla schiena ed una faccia piatta.

Si tratta di un robot piuttosto piccolo e morbido ed è stato realizzato interamente con materiali inorganici.

Partendo da una prima simulazione, gli scienziati hanno stabilito che tale creatura potrebbe essere utilizzata per risolvere situazioni complesse.

Per esempio essi potrebbero essere utilizzati per cercare e soccorrere le persone intrappolate sotto i resti di edifici crollati, per diagnosticare problemi di sistemi fognari e persino per entrare nel corpo umano al fine di diagnosticare malattie o debellarle del tutto.

Insomma, questi piccoli robot di gomma, probabilmente, potrebbero essere impiegati per risolvere problemi ed ideare soluzioni per questioni che l’uomo non ha nemmeno ancora preso in considerazione.