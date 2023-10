Per i guidatori questo periodo non è affatto roseo. I continui rincari dei costi dei carburanti hanno messo in difficoltà numerose famiglie italiane. Per tale ragione si cercano sempre dei metodi alternativi per poter risparmiare e far durare di più le componenti della propria auto. Per darvi una mano, elencheremo dei trucchi molto utili per far durare la batteria della vostra vettura più a lungo, evitando che si possa consumare ancor prima del previsto.

Come proteggere la batteria e dare lunga vita alla propria auto

La batteria può perdere potenza per diversi motivi. Uno dei più comuni è quello di lasciare ferma l’automobile per molti giorni senza utilizzarla. Se ci si trova costretti a doverla tenere parcheggiata per tanto tempo è ovviamente consigliabile non dimenticare acceso nulla al suo interno. Nel caso in cui si sappia che questa dovrà entrare in letargo per più di un mese, vi suggeriamo di staccare il polo negativo e isolarlo, oltre che comperare un mantenitore di carica. Qual è uno degli altri consigli che spesso avrete sentito? Ovviamente controllare il liquido, dato che se questo dovesse scendere sotto al livello indicato, si avrebbe un’accelerazione del deterioramento della batteria.

Un altro suggerimento è quello di non sottoporre l’auto a stress inutili. Quando ci si ferma per più tempo, è meglio spegnere il veicolo e le luci, in modo tale che la batteria “riposi”. Sappiamo che aspettare nel traffico non è tanto piacevole, ma anche disattivare la radio potrebbe essere d’aiuto. Altro fattore negativo che influisce sulla batteria e la temperatura esterna. Essi soffrono sia il caldo che il freddo e per tale ragione sono state inventate appositamente delle coperture termiche che hanno il compito di proteggerle.

Volete farla durare davvero a lungo? Controllate i terminali e teneteli sempre puliti. Questi sono dei contatti elettrici attraverso il quale è possibile caricare la batteria tramite i morsetti. I terminali con il passare del tempo vanno a consumarsi, ma se viene effettuata una periodica manutenzione utilizzando acqua e bicarbonato, si può anche rallentare in loro deterioramento. Seguirete i nostri consigli? In fondo non costa nulla provare, la vostra auto potrebbe solo giovarne.