Il termoventilatore è il prodotto che dovete acquistare se volete riscaldare un ambiente che attualmente è sprovvisto di un calorifero o un sistema di riscaldamento adeguato, il modello di cui vi parliamo nell’articolo è completamente elettrico, il che richiede quindi il collegamento ad una presa a muro per il suo funzionamento, e può essere controllato direttamente tramite il telecomando incluso in confezione.

La potenza è di 2000W, segnale che può essere tranquillamente utilizzato anche in ambienti particolarmente grandi, il consumo energetico, stando alle specifiche dichiarate dal produttore Sainlogic, è relativamente ridotto, con possibilità di oscillazione di 60 gradi (ovvero ruota leggermente in fase di riscaldamento), 3 modalità di utilizzo ed un timer che può essere impostato fino a 12 ore di utilizzo, visibili direttamente dal piccolo display LED anteriore non touchscreen.

Termoventilatore al 50% su Amazon, l’offerta vi lascerà a bocca aperta

Il termoventilatore di Sainlogic è un prodotto imperdibile per la stagione in cui stiamo effettivamente entrando, oggi può essere acquistato su Amazon approfittando di uno sconto accessorio del 50% sul listino di 75,99 euro, per questo motivo il suo valore finale si aggira attorno a 37,99 euro, con spedizione gestita da Amazon stessa, quindi molto rapida e con tutte le sicurezze del caso (premete il link qui sotto per acquistare).

Molto interessante il sistema di controllo e di stato, infatti nella parte anteriore trovano posto una serie di led o punti luce, che permettono di comprendere in modo molto semplice ed efficace quale sia lo stato attuale del termoventilatore, rendendolo adatto anche agli utenti meno tecnologici.