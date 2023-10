Un buono SCONTO da 5 € in regalo su Amazon ORA

Oggi è arrivata una nuova e grande occasione da parte di Amazon che rende ancora più interessante questo mese di ottobre. Dopo la Festa delle Offerte Prime, il colosso e-commerce consente a tutti o quasi di portare a casa un buono dal valore di 5 €.

Prima di usufruire di questa offerta, bisogna verificare se si risulta idonei per ottenere il regalo. Entrando a questo link, potrete sapere se siete eleggibili per la promo.

Amazon, tutti i termini e le condizioni per avere il buono sconto di 5 €

Bisogna ricordare che questa offerta vale dallo scorso 17 ottobre fino alle 23:59 del prossimo 29 ottobre 2023. Ovviamente può anche capitare che i posti si esauriscano prima, dunque l’offerta scadrà in anticipo. Ci sono infatti solo 10.000 codici sconto che Amazon mette a disposizione.

Questa offerta si applica solo ed esclusivamente ad ogni acquisto su Amazon riguardo ai prodotti venduti e spediti dal colosso. Sono escluse tutte le offerte che riguardano prodotti ricondizionati e venduti da terze parti. Per beneficiare delle offerta, i clienti devono ricevere l’informazione via e-mail, con una pubblicità che porta al sito ufficiale.

I primi 10.000 clienti idonei che soddisfano i termini e le condizioni, potranno portarsi a casa il buono. Tutti i clienti eleggibili possono richiedere solo un’offerta durante questo periodo promozionale. Il buono sconto non può essere utilizzato sugli articoli in riferimento ai siti stranieri di Amazon, per cui come Amazon UK e quant’altro.

Il buono può essere utilizzato su più prodotti messi nel carrello solo se viene impostata la stessa rapidità di consegna per tutti gli articoli.