La sorprese per i clienti di Iliad sono sempre legate alle grandi tariffe per la telefonia mobile. Gli abbonati che decidono di attivare una SIM con il provider francese potranno contare, come in passato, su ricaricabili molto vantaggiose sia per i costi che per le soglie di consumo. La migliore occasione per gli utenti del provider inglese è la Giga 150.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

Questa ricaricabile prevede per tutti i clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per la connessione di rete. Il costo della promozione è confermato in 9,99 euro ogni trenta giorni, con una componente una tantum per l’attivazione della SIM pari a 9,99 euro.

C’è inoltre una grande sorpresa per tutti coloro che sceglieranno questa ricaricabile nel mese di ottobre. I clienti infatti avranno la garanzia di un servizio completamente a costo zero: la tecnologia 5G A differenza di altri gestori, Iliad non chiedere al suo pubblico alcuna componente aggiuntiva per la navigazione in internet con le reti di ultima generazione.

Se il vantaggio del prezzo azzerato rappresenta già una garanzia per gli utenti, Iliad vuole mostrarsi sempre più convincente agli occhi del pubblico anche aggiungendo una serie di investimenti a medio termine, con l’obiettivo reale di incrementare la copertura delle reti sul suolo nazionale. La copertura totale del territorio con le sue reti 5G dovrebbe essere realtà già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.