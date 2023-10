Amazon annuncia la disponibilità della nuova generazione di Eero Max 7 in Italia, il prodotto può essere acquistato direttamente sul sito di e-commerce, ad un prezzo di listino di 699,99 euro, approfittando di specifiche tecniche di ottimo livello.

Il suo punto di forza è sicuramente rappresentato dal supporto al WiFi 7, ciò porta con sé il possibile utilizzo di tre bande di frequenza differenti, non solo le 2.4 e 5GHz solite, ma anche la 6GHz, con la conseguente apertura in termini di banda disponibile, che si estende fino a 4,3Gbps in wireless e 9,4Gbps cablata. Nella parte posteriore dei singoli device si trovano quattro porte ethernet, di cui due sono a 10 gigabit, mentre le restanti a 2,5 gigabit, per la piena compatibilità con la fibra ottica di ultima generazione.

Amazon eero Max 7, il prezzo ed il link d’acquisto

La tecnologia TrueMesh permette di limitare al massimo le interferenze, riuscendo così ad assicurare un’esperienza sicuramente più fluida, la gestione della banda è affidata al WiFi 7, con la conseguente possibilità di collegare anche 200 dispositivi in contemporanea (supporta Matter e Zigbee, presente hub integrato). Il design termico migliora le prestazioni generali, mentre il sistema operativo molto semplice da utilizzare, lo rende appetibile anche per gli utenti non propriamente esperti nell’utilizzo.

Se interessati, è presente il servizio eero Plus (a pagamento), utile per aggiungere funzioni di sicurezza e di parental control, nonché utilizzare eero Internet Backup ed una serie di app per la protezione sia di password che della navigazione. Come annunciato, eero Max 7 può essere acquistato da oggi su Amazon al prezzo di 699 euro, direttamente al seguente link.