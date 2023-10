Il mese di ottobre in casa Apple si procede periodicamente con l’annuncio dei nuovi iPad ma quest’anno le cose sono cambiate. Il colosso di Cupertino ha già diffuso gli inviti per il suo prossimo evento Scary Fast, che si terrà la notte di Halloween e sarà quasi sicuramente dedicato ai nuovi Mac.

Evento Apple “Scary Fast”: ecco quali dispositivi potrebbero arrivare!

Apple non si è espressa in merito a quelli che saranno i dispositivi protagonisti dell’evento ma ha fornito un indizio che non lascia alcun dubbio. La Mela Morsicata animata riprende palesemente l’icona Finder, ciò lascia intuire che al centro dell’attenzione ci saranno sicuramente i nuovi Mac. Inoltre, lo slogan “Veloce da paura” è un chiaro riferimento all’adozione dei nuovi chip M3. Il ricorso ai nuovi processori, infatti, potrebbe essere il principale aggiornamento dei dispositivi in arrivo.

Non è chiaro quali saranno i modelli rilasciati dal colosso in questa occasione ma alcuni analisti ben noti si sono espressi fornendo alcune ipotesi su quelli che potrebbero essere i dispositivi pronti ad essere annunciati.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, d’accordo con il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple procederà con la presentazione di un MaBook Pro da 14 e da 16 pollici e di un nuovo iMac. Molto probabilmente dovremo attendere il 2024 prima di poter assistere all’arrivo di una nuova versione di MacBook Air e dei nuovi Mac mini, Mac Studio e Mac Pro.

Si ricorda che sarà possibile assistere all’evento online che si terrà il 30 ottobre alle 1:00, ora italiana. Accedendo al sito ufficiale Apple è già possibile aggiungere l’evento al calendario!