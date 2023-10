Pulire la tastiera di un computer o il computer stesso, delle volte è molto complicato. La polvere si attacca dove noi, con un panno, non ci arriviamo. Per questo motivo, per pulire alcuni superfici, è necessario utilizzare dell’aria compressa.

Oggi vogliamo presentarvi un prodotto che produce aria compressa elettricamente, dandovi modo di pulire a fondo qualsiasi superficie difficile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rimuovi Polvere Aria Compressa Senza Fili ad un prezzo top

Il Cbriday Elettrico Rimuovi Polvere è dotato di un motore da 51000 giri che fornisce una potente spinta d’aria (quasi 95 m/s) per pulire a fondo PC, tastiere, automobili, divani, obiettivi fotografici, giocattoli, condizionatori, elettronica, ecc. La riusabilità la rende una perfetta alternativa alla tradizionale aria compressa spray.

Rispetto alla bomboletta aria compressa a breve termine, questo mini soffiatore a batteria ha una grande batteria integrata da 6000 mAh che può funzionare fino a 18-30 minuti, garantendo una pulizia continua ed efficace. Con il design di ricarica USB, puoi caricarlo con un computer, un power bank, un caricabatterie per auto o un altro adattatore e usarlo davvero ovunque.

Questo spolverino elettrico air duster con rimozione fisica della polvere, è privo di sostanze chimiche e innocuo per il tuo corpo. La maggior parte degli rimuovi polvere aria compressa produce gas e particelle dannosi per l’ambiente dopo l’uso. In effetti, l’inalazione di troppi di questi gas può avere determinati effetti sulla salute. Insomma, un valido aiuto per pulire superfici molto complicate. Il tutto, seguendo questo link, a soli 29.99 euro invece di 47.99 euro.