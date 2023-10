Ci sono ancora molti segreti dell’universo che gli esperti non hanno ancora risolto. Gli scienziati stanno ancora, nonostante siano passati anni, cercando di capire come si sono formate le galassie e come l’universo stesso è nato. Esistono anche molte cose che non sappiamo sulla materia oscura e sull’energia oscura, due componenti che ne costituiscono la maggior parte della massa. Forse è proprio grazie a tutti questi misteri che l’astronomia continua ad affascinare. Grazie ai progressi della tecnologia, possiamo osservare l’universo in modi sempre più dettagliati e scoprire nuovi segreti ogni giorno. Forse fra non molto un altro verrà svelato.