A quanto pare qualcosa di caldo bolle in pentola in casa Amazon, da sempre come sappiamo, la questione consegne rappresenta un elemento spinoso per l’azienda di Bezos, infatti capita spesso che si incorra in ritardi o problemi legati al traffico o all’assenza del destinatario, problematiche alle quali l’e-commerce intendere letteralmente far prendere il volo, l’intenzione è infatti quella di introdurre la consegna tramite drone in tutto il mondo, Italia compresa.

Durante l’evento “Delivering the future” tenutosi a Seattle, l’azienda ha presentato ufficialmente il drone MK30, un veicolo aereo a decollo verticale che verrà adibito proprio al servizio di consegna chiamato Prime Air, con l’obbiettivo di espanderlo fuori dal continente americano, si tratta dell’evoluzione dei droni MK27S che in America, nel dettaglio in California e Texas, consentono ad alcuni utenti che mostrano particolare urgenza, di ricevere i loro prodotti rapidamente se pesano massimo 2,3Kg.

In arrivo anche in Italia

A partire da Dicembre 2024, in alcune zone di Italia sarà possibile usufruire del servizio innovativo offerto da Amazon, secondo l’azienda ciò oltre a migliorare l’efficienza del servizio di consegna, aumenterà anche la sicurezza, dal momento che Amazon ritiene più pericoloso che un cliente vada a ritirare fisicamente un prodotto in auto o che un corriere lo consegni alla porta di casa.

I nuovi droni sono molto più silenziosi, veloci e con autonomia doppia rispetto ai precedenti, features a cui vanno aggiunte la possibilità di restare stabile in aria e di atterrare lentamente e in sicurezza anche in caso di guasto.

L’Italia è stata scelta come banco di prova sia per la sua regolamentazione molto molto severa sia per l’ottima scuola aerospaziale alla quale Amazon chiederà aiuto per offrire un servizio eccellente.