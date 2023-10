Il prossimo 26 ottobre sarà un giorno memorabile per Xiaomi. Il produttore cinese ha fissato in questa data il debutto dei nuovi flagship appartenenti alla famiglia Xiaomi 14 ma anche un cambiamento epocale per il proprio ecosistema di servizi.

Infatti, i due nuovi flagship saranno accompagnati dal debutto di HyperOS. La nuova interfaccia proprietaria basata su Android andrà a prendere il posto della storica MIUI. Il motivo di questo cambiamento è da ricercare nella voglia di svecchiare il sistema e offire agli utenti esattamente quello di cui hanno bisogno.

Il debutto di HyperOS è accompagnato anche da una importante comunicazione di marketing che farà conoscere agli utenti la nuova interfaccia. Nel materiale promozionale distribuito da Xiaomi ai rivenditori cinesi si può leggere che il nuovo sistema operativo diventerà il “centro del tuo universo“.

HyperOS rivoluzionerà il mondo Xiaomi grazie ad un ecosistema connesso per permettere agli utenti di avere tutto sotto controllo

Emerge chiaramente la volontà da parte di Xiaomi di creare un ecosistema evoluto basato su un sistema operativo multipiattaforma. Possiamo immaginare che HyperOS farà il proprio debutto sui flagship del produttore ma presto arriverà anche su tablet, smartwatch, smart TV e molto altro ancora.

Potrebbe persino essere in sviluppo una versione pensata per il mondo automotive che debutterà con la prima vettura elettrica di Xiaomi. Stando a quanto dichiarato da Cici Wei, dirigente del brand: “HyperOS è uno dei sistemi operativi più orientati all’utente che Xiaomi abbia mai creato. Abbiamo sviluppato segretamente il sistema operativo negli ultimi 7 anni, con i 13 anni di esperienza del nostro marchio concentrati nel lavoro. HyperOS sarà un sistema in grado di connettere l’utente, l’auto e la casa, svolgendo il suo compito come centro del tuo universo tecnologico“,

Non resta che attendere il 26 ottobre per scoprire tutte le novità di Xiaomi tra cui i due nuovi flagship e soprattutto le novità di HyperOS. La conferenza stampa è fissata alle 19.00 ora di Pechino, circa le 13.00 italiane.