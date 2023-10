Da sempre l’esplorazione dello Spazio più profondo ha incuriosito l’animo di milioni di persone in tutto il mondo, il desiderio più profondo di capire se esistono altre forme di vita là fuori, ed allo stesso tempo conoscere l’essenza della nostra galassia, sono alla base della vita di ognuno di noi. Per questo motivo nel Giugno 2029 si potrebbe toccare un nuovo punto di svolta nell’esplorazione spaziale.

La NASA a breve dovrebbe lanciare una sonda, pronta a volare per oltre 3,5 milioni di chilometri, con l’obiettivo di raggiungere un asteroide di metallo, o meglio un asteroide che si pensa possa avere una composizione al 60% di metalli di vario genere, ed il restante 40% di silicati. La composizione è anomala, e proprio per questo ha catturato l’interesse della comunità, essendo inizialmente stato individuato come il nucleo residuo di collisioni avvenute nello Spazio più remoto.

Spazio, a breve toccheremo un asteroide di metallo

La congiunzione astrale dovrebbe iniziare verso il 2026, infatti la missione Pysche inizierà ufficialmente il 12 ottobre, per poi giungere nei pressi di Marte proprio fra tre anni, il quale pianeta svolgerà un ruolo fondamentale, infatti sarà il mezzo che darà la spinta gravitazionale alla sonda per giungere in prossimità della fascia di asteroidi, nell’idea di poter atterrare sugli stessi nel mese di Giugno 2029, ed iniziare a sondare il terreno a partire dal mese successivo.

I tempi sono dilatati, lo sappiamo, ma potrebbe essere un grande passo per capire la composizione dello Spazio, e non solo.