TRE mesi a 19,90 € su DAZN, la nuova promo è attiva

Questa volta si parla di una grande offerta che riguarda il principale broadcaster in Italia per gli eventi sportivi e soprattutto per il campionato di Serie A. DAZN lancia una promozione davvero interessante che porterà diversi utenti a provare il servizio magari per la prima volta.

Direttamente sul sito ufficiale infatti è possibile sottoscrivere un piano standard trimestrale per la somma di 19,90 € ogni mese. Questo comporterà dunque un gran risparmio, siccome in genere l’abbonamento costa intorno ai 49,99 €. La visione potrà avvenire su 6 dispositivi diversi ma non in contemporanea.

DAZN: come sottoscrivere l’offerta e cosa comporta ogni mese

Tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente collegarvi alla pagina dedicata di DAZN, scegliendo il prezzo mensile con l’offerta inclusa e procedere con il saldo. Ricordiamo che avendo il piano standard, DAZN consente ai suoi utenti di registrare un massimo di 6 dispositivi dai quali si potrà vedere ogni contenuto, ma non in contemporanea.

Questo sarà possibile solo su 2 dei 6 dispositivi registrati, ma solo se saranno collegati alla stessa rete Internet. Per quanto riguarda i contenuti, è uguale al piano Premium e consente di accedere ai principali eventi. Sono ovviamente compresi I principali campionati di calcio e le principali competizioni, tra cui Serie A, Serie B, l’UEFA Europa League e UEFA Conference League, così come tanti altri eventi sportivi.

Gli utenti avranno comunque la possibilità di disdire il servizio con 30 giorni di preavviso. Questa offerta sarà disponibile per tutti fino al prossimo 23 ottobre. Dopo questo periodo non ci sarà altro modo di beneficiare della promozione, per cui vi consigliamo di affrettarvi.