I prezzi da MediaWorld sono assolutamente in fortissimo ribasso rispetto ai listini originari, segnale che comunque il Natale si sta lentamente avvicinando, con la possibilità degli utenti di raggiungere un livello di risparmio davvero più unico che raro.

Il volantino è perfettamente allineato con le aspettative del singolo consumatore, che vorrebbe sempre cercare di godere di un rapporto qualità/prezzo illuminante, anche sull’acquisto di prodotti davvero molto più recenti del normale, come potrebbero essere gli smartphone del 2023. Tutti gli acquisti sono perfettamente effettuabili ogni dove, a prescindere dalla vostra provenienza.

MediaWorld, offerte pazze con questi sconti

Tutto è a Tasso Zero da MediaWorld, gli utenti possono approfittare di ottime opportunità di acquisto fino al 25 ottobre 2023, anche nel momento in cui dovessero decidere di mettere le mani su prodotti di fascia alta legati alla telefonia mobile. Tra questi annoveriamo senza dubbio il bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra, un must have assoluto per il settore, infatti può essere acquistato oggi con un esborso di soli 1199 euro.

Volendo salire con la spesa, e restare sempre sotto l’egida di Samsung, la scelta potrebbe ricadere su Galaxy Z Fold5, ed il suo prezzo attuale di 1999 euro, oppure il fratellino più piccolo, il Galaxy Z Flip5, attualmente disponibile all’acquisto con un esborso finale di 1249 euro. Nel mezzo si trovano tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, per le quali consigliamo di aprire le pagine che trovate nell’articolo e online.