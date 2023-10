Sony ha donato una cifra pari a 2 milioni di dollari (equivalenti a 1,888 milioni di euro) per il supporto degli aiuti umanitari in Gaza e Israele. In queste terre la guerra sta distruggendo ogni cosa, vita, cultura, storia, ormai quasi non resta più niente. La società di tecnologia ha specificato che la somma verrà divisa tra UNICEF e Croce Rosa Giapponese.

Anche i dipendenti hanno la possibilità di effettuare donazioni personalmente. La Sony ha dichiarato che tale azione vuol dimostrare il proprio rispetto e il sostegno dei diritti umani delle persone in tutto il mondo. L’intera azienda si oppone con fermezza al terrorismo, ad ogni forma d’odio e alla violenza. Alla Sony si unisce anche la Devolver Digital

È sempre molto importante supportare le organizzazioni che si impegnano per fornire aiuti umanitari alle persone in difficoltà, come, ad esempio, l’UNRWA sta facendo per le famiglie palestinesi. Anche Devolver Digital, un editore molto noto per i suoi giochi indie di successo, ha eseguito una donazione per sostenere questo importante lavoro e ha chiesto ai suoi fan di fare lo stesso, se ne hanno la possibilità. Non importa quanto grande o piccola possa essere la donazione, ogni contributo può fare una differenza positiva nella vita di chi ha bisogno di aiuto.