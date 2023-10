Il passaggio al DVB-T2 rappresenta un importante passo avanti per la televisione digitale in Italia. Grazie alla nuova tecnologia, sarà possibile migliorare la qualità del segnale e aumentare il numero di canali disponibili. È importante sottolineare che la migrazione al nuovo standard non comporterà la scomparsa del digitale terrestre, ma solo un aggiornamento della tecnologia utilizzata.

I primi a effettuare il passaggio saranno i canali della RAI, a partire dal 10 gennaio 2024. Tuttavia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy auspica che presto anche le altre emittenti prendano la decisione di eseguire la medesima procedura, in modo tale da garantire a tutti i cittadini una migliore esperienza televisiva.

Per quanto riguarda i costi, questo passaggio comporterà il comprare un decoder compatibile o un televisore di nuova generazione per poter fruire dei canali in DVB-T2. Il Ministero però, consapevole del possibile disagio, ha previsto dei bonus per l’acquisto di questi dispositivi, in modo da agevolare il passaggio alla nuova tecnologia.

Come capire se il televisore supporta il DVB-T2

La legge richiederà dunque che tutti i televisori in commercio da gennaio siano compatibili con il nuovo digitale, quindi dovranno supportare il DVB-T2. Tuttavia, potrebbe esserci il rischio che qualche negoziante che vi rivenda una TV non adatta. Perciò sarà estremamente importante controllare se il dispositivo sarà effettivamente DVB-T2. Avvisiamo che la stessa procedura potrà essere applicata anche al vostro device attuale, per capire se sia effettivamente necessario apportare un cambiamento.

Ci sono alcuni metodi per verificare se il vostro televisore è compatibile con le nuove leggi. In primo luogo, già il manuale del televisore dovrebbe riportare la dicitura DVB-T2 . Poi, potreste cercare il logo DVB-T2 sia sulla tv che sulla confezione originale. Infine, quando giungerà gennaio, potreste provare a sintonizzare il tuo televisore su un canale RAI, al fine di capire se riuscirà o meno a ricevere il segnale.