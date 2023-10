Unieuro si prepara a lanciare una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, all’interno della quale si possono scovare ottime occasioni per spendere poco, ed allo stesso tempo i migliori prezzi bassi del momento, tra cui troviamo comunque gli smartphone di ultima generazione.

Il volantino è sulla stessa lunghezza d’onda di quanto effettivamente ci stavamo aspettando, infatti gli utenti possono godere delle stesse identiche promozioni a prescindere dalla loro provenienza regionale, ed allo stesso tempo gli ordini sono da completarsi anche online, così da avere la certezza di poter ricevere gratuitamente al merce a domicilio nel caso in cui il valore sia superiore ai 49 euro.

Collegatevi il prima possibile al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, solo così potrete avere le offerte Amazon ed i nuovi coupon in esclusiva.

Unieuro, shock le nuove offerte speciali

Avete tempo fino a stasera per approfittare dell’ottima campagna promozionale di Unieuro, con la quale è possibile avere un rimborso di 300 euro, nel momento in cui si dovesse andare ad acquistare un televisore da almeno 349 euro, e si dovesse consegnare un vecchio modello da far rottamare.

Non mancano comunque all’appello alcune delle migliori offerte in circolazione sul mobile, capitanate dalla presenza di Samsung Galaxy Z Flip5, che costa oggi 1199 euro, oppure Google Pixel 8 Pro, disponibile a 1099 euro, per finire con il fratello minore del prodotto Samsung, quale è il Galaxy S23, acquistabile a 749 euro.

Tutti gli sconti sono comodamente riassunti nelle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo, oppure potete fare affidamento anche al sito ufficiale dell’azienda, tramite il quale è comunque possibile acquistare liberamente.