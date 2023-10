Ho. Mobile, è arrivata la promozione da 8 euro che offre ben 180 GB

Ho. Mobile ha introdotto una promozione straordinaria, specificamente progettata per i clienti che attualmente utilizzano servizi di telefonia mobile da Iliad, Fastweb, Coop Voce, e altri operatori concorrenti. La promozione offre un pacchetto dati generoso di 180 GB, insieme a minuti e SMS illimitati, tutto a un prezzo mensile di soli 7,99 euro.

Ho. Mobile: cosa offre la promozione?

Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi necessita di una grande quantità di dati per navigare su internet, effettuare streaming video, scaricare applicazioni e molto altro. La possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi di testo senza alcun limite a tutti i numeri nazionali aggiunge ulteriore valore a questo pacchetto.

Per attivare l’offerta, ci sono alcune condizioni e passaggi da considerare. Innanzitutto, il prezzo promozionale di 7,99 euro è strettamente legato alla portabilità del numero da un altro operatore. È fondamentale completare il processo di portabilità entro 15 giorni dall’attivazione della SIM Ho. Mobile. In caso contrario, l’offerta verrà rinnovata al prezzo standard di 13,99 euro al mese. Un altro aspetto positivo è che la SIM e il suo processo di attivazione sono completamente gratuiti. La prima ricarica di 8 euro è esattamente ciò che è necessario per coprire il costo del primo mese, rendendo l’offerta trasparente e senza costi nascosti.

L’attivazione dell’offerta è stata resa il più semplice possibile per gli utenti. È possibile completare il pagamento online e ricevere la SIM direttamente a casa. Una volta ricevuta, l’attivazione può essere effettuata attraverso l’applicazione mobile di Ho. Mobile o visitando una edicola. Se si preferisce, è anche possibile ritirare e attivare la SIM presso una edicola, con opzioni di pagamento che includono sia contanti che carta di credito o debito.