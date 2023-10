WindTre non vuole lasciare spazio a Iliad e agli altri provider low cost nel campo della telefonia. Il provider arancione desidera attirare a sé un numero sempre crescente di abbonati, anche grazie alle sue vantaggiose promozioni low cost che prevedono prezzi da ribasso e soglie molto ampie.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

Un esempio delle grandi tariffe a listino per il provider arancione è dato dalla promo WindTre Star+. La ricaricabile rappresenta un’occasione unica per gli utenti che desiderano spendere meno di 10 euro al mese.

La WindTre Star+ mette sul piatto dei suoi abbonati chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti ed anche un ticket con 70 Giga per navigare in internet. La connessione in rete sarà possibile, previa la copertura sul territorio, anche attraverso la tecnologia del 5G.

Il prezzo della tariffa di WindTre non ha precedenti per i suoi clienti. Gli abbonati che sottoscrivono questa ricaricabile infatti si troveranno a pagare soli 7,99 euro ogni mese. Oltre al costo ricorrente, gli utenti dovranno aggiungere solo una spesa una tantum per ricevere la SIM: questa spesa sarà pari a 10 euro.

Per sottoscrivere la WindTre Star+ saranno necessarie delle condizioni da rispettare da parte degli utenti. In primo luogo vi è la necessità della portabilità della rete da TIM, Vodafone o Iliad con un’attesa massima di tre giorni lavorativi. WindTre per questa promozione prevede inoltre una garanzia non da poco ossia il prezzo bloccato a 7,99 euro ogni mese nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione.